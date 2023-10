Prof. Mencwel: Europa chce porażki Rosji

Polityczne zdecydowanie i zaangażowanie Litwy, daje jej bardzo mocne stanowisko w całej konstelacji przywództwa w Europie Środkowo-Wschodniej – twierdzi w rozmowie z LRT.lt prof. nauk humanistycznych, antropolog kultury Andrzej Mencwel, który był w Wilnie w ramach forum „Czworokąt Lubelski. Nowa architektura bezpieczeństwa po wojnie”. Przedmiotem spotkania były dyskusje pomiędzy politykami, intelektualistami i dziennikarzami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w celu wzmocnienia współpracy naukowej, kulturalnej i politycznej oraz wsparcia integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO.

Jak postrzega siebie obecna Europa Środkowa oraz jak oceniają ją Wschód i Zachód?

Najłatwiej chyba jest odpowiedzieć na ostatnią część pytania, jeśli przez Wschód rozumieć Rosję. Uważam, że Europa nie dzieli się na Wschodnią i Zachodnią, tylko na Zachodnią, Środkową i Wschodnią. To Wschodnia Europa, przez którą należy rozumieć tę europejską część Rosyjskiej Federacji niewątpliwie nie przyjęła, nie pogodziła się z tym, że powstała konstelacja takich samodzielnych bytów politycznych, jak państwa bałtyckie, Polska, Ukraina, Rumunia, Bułgaria czy Mołdawia. Wszystkie kiedyś były w sferze wpływów rosyjskiej dominacji. Władze Federacji Rosyjskiej z Władimirem Putinem na czele, nie uznały tego, co się dokonało w tej części świata po roku 1989 i w latach 90-tych. I one rzeczywiście mocą militarną zmierzają do restauracji dawnego porządku, czyli dawnej podległości naszej.

Rosja / Fot. AP

Czy można połączyć pojęcia Europa Środkowa i Europa Wschodnia?

Nie. Jestem zdania, że one muszą być wyraźnie różne. Europa Wschodnia jest to Europa Rosyjska, a Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia, Środkowo-Zachodnia jest to ta część Europy, która, po pierwsze, integralnie i od tysiąclecia do niej należy, a po drugie, która chce i aspiruje. Częściowe aspiracje zrealizowały państwa bałtyckie, Polska, Słowacja i Czechy. Ukraina aspiruje i Białorusini też, nie władza Łukaszenki, żeby być integralną częścią Europy, czyli tego bytu politycznego, który nazywa się Unią Europejską, a który przy licznych swoich wadach jest najlepszym, co dotąd było w historii.

Czy wojna w Ukrainie w jakiś sposób skoryguje kwestie liderstwa w Europie Środkowo-Wschodniej? Na razie liderem jest Polska.

Tak, ale uważam, że pozycja Litwy jest bardzo mocna i porównywalna z pozycją Polski. Oczywiście potencjał ludnościowy i przemysłowy Polski jest o wiele większy, ale polityczne zdecydowanie Litwy, zaangażowanie, nienaruszalność pozycji, daje jej bardzo mocne stanowisko w całej tej konstelacji. Trudno mi mówić za władze polskie, ale myślę, że jeśli chodzi o sąsiadów, to my się bardzo z Litwą obecnie liczymy.

Jak będzie wyglądała architektura bezpieczeństwa po wojnie?

Po pierwsze, chcemy porażki Rosji, chcemy, żeby ta wojna skończyła się jej klęską. Jakie to może mieć formy, nie będę przewidywał. Na pewno nie będzie to forma triumfalnych marszów zdobywców po Placu Czerwonym. Natomiast mam nadzieję, że to się zakończy tym, że Federacja Rosyjska będzie musiała uznać integralność terytorialną Ukrainy. I to wystarczy jako rezultat tej wojny.

Andrzej Duda, Gitanas Nausėda / Fot. R. Rumšienė / LRT

Jeżeli tak się tanie, to upadnie również reżim Łukaszenki. Cały ten układ, który bardzo dawno temu Jerzy Giedroyć nazwał ULB (Ukraina – Litwa – Białoruś – przyp. red.) stanie się realnym bytem politycznym; przystąpi do Unii Europejskiej i do Paktu Północnoatlantyckiego oraz zmieni całą geografię europejską. Bo Polska i Ukraina, to już jest 90 milionów ludności. Olbrzymi potencjał przemysłowy. Jeśli do tego dodać Białoruś, państwa bałtyckie i Finlandię, to rzeczywiście, układ wektorów w całej Unii Europejskiej będzie o wiele bardziej wzbogacony i zróżnicowany. I o to nam chodzi.

Jakie jest znaczenie Trójmorza. Czy ta inicjatywa ma rację bytu?

To zależy jak się ją formułuje. Chodzi o to, żeby była dobra komunikacja na tych osiach, bo ona jest tradycyjnie stosunkowo dobra na osiach wschodnio-zachodnich. Dzięki programowi budowy autostrad, być może dojdzie program budowy szybkich kolei. Jak ludzie mogą się łatwiej poruszać, to łatwiej się spotykają. Jak się łatwiej spotykają, to lepiej się poznają. Więc budowa takiego układu komunikacyjnego, uważam, jest bardzo ważna.

W ramach dywersyfikacji wektorów, cała wielka, zjednoczona Europa powinna być właśnie łączona nie z peryferii do jednego centrum, a wielokierunkowo. Będziemy jeździć częściej do Wilna niż do Paryża albo do Berlina. Więc to jest bardzo dobry podkład cywilizacyjny. Czy to może być jakiś byt polityczny, tego nie wiem, bo nie znam przesłanek ani założeń, które by temu przyświecały.

Jest jeszcze drugi ważny element w kwestii Trójmorza - założenie pokojowych stosunków, które trzeba popierać wszelkimi siłami. Ta tytułowa metafora Timothy Snydera o skrwawionych ziemiach. Niestety, krew leje się znowu. Ale czego musimy pragnąć, żeby ona stała się przeszłością, obiektem badań historycznych, żeby w żadnej postaci już się nie ponawiała.