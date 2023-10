Wyzwania nowych polskich rządzących. Ekspert: teraz wszystko zależy od prezydenta

- Głównym problemem nowego rządu będą relacje z prezydentem. Obawiam się, że na realny plan liberalizacji polityki będziemy musieli poczekać całych 1,5 roku - do wyborów prezydenckich - powiedział w rozmowie LRT.lt dr hab. Wojciech Rafałowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Czy wyniki wyborów były dla Pana zaskoczeniem?

Przyznam szczerze, że kiedy mniej więcej miesiąc temu zrobiliśmy w Polskiej Akademii Nauk seminarium dotyczące m.in. wyników tych wyborów, obstawiałem, że Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie 35 proc., a Koalicja Obywatelska 30 proc. głosów, więc te wyniki są zgodne z tym, co przewidywałem. Nie doszacowałem Trzeciej Drogi – ma wyższy wynik niż myślałem. Sądziłem, że będzie miała poniżej 10-11 proc., a uzyskała 14 proc.

Wyniki nie są niezgodne z tym, czego się spodziewaliśmy od dłuższego czasu, bo te wahania nie były drastyczne. Pokazują, że większość agencji sondażowych przed wyborami również miała wyniki zgodne z ostateczną wersją. Miały rozrzut pomiędzy 35-39 proc., a końcowy wynik mamy 35,38 dla PiS.

Dr hab. Wojciech Rafałowski / Fot. Anna Nowak

Pan wspomniał, że jest nieco zaskoczonymi wysokimi notowaniami Trzeciej Drogi. Dlaczego Polacy chętnie wybierali tę partię?

Myślę, że po części jest to efekt wysokiej frekwencji. To partia bardzo umiarkowana. Ludzie, którzy rzadziej głosują i mają bardziej umiarkowane poglądy niż reszta, oddali głos właśnie na Trzecią Drogę.

Ważny jest pewien czynnik krótkoterminowy. Podczas debaty w zeszły poniedziałek w Telewizji Polskiej Donald Tusk - lider Koalicji Obywatelskiej - wyraźnie ustąpił miejsce zarówno Szymonowi Hołowni z Trzeciej Drogi, jak i Joannie Scheuring-Wielgus z Lewicy. Wdał się w dosyć nieprzyjemny do oglądania konflikt z premierem Mateuszem Morawieckim. Dzięki temu dał się niejako wepchnąć w szufladkę „kłótliwych polityków“. Na tym tle Hołownia, Scheuring-Wielgus, a także Krzysztof Bosak z Konfederacji wyszli bardzo merytorycznie i elegancko. Wydaje mi się, że Hołownia mógł zabłysnąć i to spowodowało, że rzeczywiście przebił próg 10 proc. i doszedł do 14 proc. To bardzo dobry efekt.

Nie wiem, czy było to do końca świadome zagranie, ale znając polityczne wyrobienie Tuska mogło tak być. Mógł specjalnie osłabić swoją pozycję, aby wzmocnić własnego koalicjanta, który według tego, co myśleliśmy jeszcze tydzień temu, wydawał się momentami jeszcze balansować na granicy progu wyborczego.

Wybory w Polsce. Donald Tusk / Fot. AP

Porozmawiajmy o prognozach dotyczących przyszłego rządu. Czy powstaną trudności w jego formowaniu?

Na pewno nie będzie to łatwy proces, ponieważ opozycja, która uzyskuje większość w tych wyborach, nie jest wyłącznie koalicją trzech różnych partii. To są dosłownie trzy koalicje. Każda z nich składa się z większych lub mniejszych ugrupowań. Ktoś policzył, że w sumie 11 partii będzie brać udział w negocjacjach. Każde środowisko zapewne będzie chciało dla siebie coś ugrać.

Biorąc pod uwagę, że ten sojusz był zapowiadany od miesięcy, te partie świadomie prowadziły kampanię, aby uzyskać taki wynik - mieć trójpartyjną koalicję. Nie były znane proporcje, podejrzewam, że Lewica liczyła, iż uzyska więcej głosów, Trzecia Droga liczyła się z tym, że będzie miała słabszą pozycję. W tej chwili będą to negocjacje, ale pamiętajmy, że każda z tych partii ma doświadczonych polityków, którzy umieją negocjować.

W przypadku KO to są politycy Platformy Obywatelskiej, którzy na pewno od wielu lat na różnych szczeblach negocjują jak w Polsce, tak i w UE. W Trzeciej Drodze mamy Polskie Stronnictwo Ludowe, tam również działają doświadczeni politycy ze społecznym zapleczem kadrowym. W Nowej Lewicy są działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aktywni w politycy jeszcze od czasów komunistycznych. W związku z czym mamy dużo doświadczonych ludzi, którzy na pewno sobie poradzą z formowaniem rządu.

Dr hab. Renata Mieńkowska-Norkienė w wywiadzie LRT RADIJAS stwierdziła, że formowanie rządu może potrwać aż do Bożego Narodzenia. Pan nie podziela takiej opinii?

Myślę, że nie będzie to trwało aż tak długo. Bardzo wiele zależy od tego, co zrobi prezydent. Jeżeli Andrzej Duda postanowi być lojalny w stosunku do swojego starego zaplecza politycznego, czyli do PiS i wyznaczy na premiera w pierwszym kroku kogoś z tej partii, to stracimy dwa tygodnie. W ciągu tego okresu ta osoba nie uzyska większości sejmowej, a potem nastąpi kolejny ruch. Jeżeli spojrzymy na kalendarz, to do zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu może być najwyżej miesiąc. Będziemy jednak mieli do czynienia z okresem niepewności prawnej, bo należy jeszcze prawnie zatwierdzić te wybory.

Wybory w Polsce / Fot. AP

Jeżeli będziemy na początku mieli do czynienia z krokiem prezydenta, który nie będzie zgodny z wynikami wyborów, może to rzeczywiście potrwać, ale uważam, że maksimum to początek grudnia. Mówię tak, ponieważ nie sądzę, że dojdzie do trzeciego kroku. To sytuacja, kiedy prezydent ma inicjatywę i powierza PiS utworzenie rządu mniejszościowego. Uważam, że nie będzie miało to miejsca.

O ile możliwe jest, że Morawiecki znowu będzie kandydatem na stanowisko premiera?

Prezydent nie jest zbytnio przewidywalny, więc trudno mi ocenić dokładne prawdopodobieństwo. Z jednej strony, jest to granie na opóźnienie, czyli przedłużenie rządów PiS po to, by miał jeszcze chwilę na „posprzątanie po sobie“. Byłoby to złagodzeniem pewnych konsekwencji, za które partia byłaby rozliczana.

Z drugiej strony, jeżeli Morawiecki zostanie nominowany, a później nie sformuje rządu, będzie to kolejnym upokorzeniem PiS - najpierw przegrali wybory, potem próbują zaprzeczać wynikowi, a w końcu nie utworzą rządu. Taki szereg klęsk dla PiS nie jest potrzebny, bo tylko osłabia pozycje partii i daje poczucie dogrywki - nie potrafią się rozstać z władzą mimo tego, że zawsze deklarowali się jako demokraci, którzy idą za wolą wyborców.

Mateusz Morawiecki / Fot. AP

Jakie są zatem główne wyzwania nowego rządu?

Wyzwań jest naprawdę dużo. Szybko można odblokować fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, czyli fundusze unijne, które zostały wstrzymane ze względu na naruszenie praworządności w Polsce.

Później pojawia się cały szereg problemów. Jednym z wyzwań jest utrzymanie polityki socjalnej - tak, aby nie stracić poparcia - w rozmaitych sektorach, ponieważ w tej chwili mamy bardzo duże problemy w edukacji, związane ze zwolnieniami nauczycieli. Pedagodzy po prostu odchodzą z zawodu z powodu niskich wynagrodzeń. Ważnym obszarem jest tutaj sądownictwo. Każdy sektor wymaga naprawy, ale to jest trudne bez współpracy z prezydentem. Sądzę, że w pierwszej kolejności odbędzie się praca nad sektorami, które znajdują się pod całkowitą kontrolą rządu. Tam można wymienić kadry w urzędach, gdzie poprzednio PiS umieścił swoich ludzi. To proces, który może się wydawać niezbyt spektakularny, ale polskie autorytety prawne muszą się zaangażować w rozwiązywanie problemów. Właściwie, każda dziedzina wymaga jakiejś reformy.

Czy możliwa jest szybka liberalizacja prawa aborcyjnego?

To jest rzeczywiście trudna sprawa. Na pewno możliwe jest szybkie wprowadzenie tzw. ustawy ratunkowej, czyli zniesienia karalności przerywania ciąży w zakazanych przypadkach. Myślę, że w tym przypadku prezydent nie stawiałby oporu, bo to nie byłaby zmiana tego, co jest zakazane, tylko tego, co jest karane. Otworzyłoby to drzwi do szerszego stosowania aborcji w przypadku zagrożenia życia kobiety.

Głównym problemem dla tej koalicji będą relacje z prezydentem. Obawiam się, że na realny plan liberalizacyjny będziemy musieli poczekać całych 1,5 roku - do wyborów prezydenckich.

Andrzej Duda / AP

Czyli oznacza to, że wpływ PiS na polską politykę pozostanie duży?

Pozostanie duży, ponieważ ta partia utrzymuje prezydenta oraz możliwość blokowania odrzucenia weta prezydenckiego. Jeżeli prezydent coś zawetuje, to prawdopodobnie obecna koalicja nie będzie miała takiej siły, aby to weto obalić.

Wiele zależy od tego, jakie kalkulacje będzie miał Duda. Może stwierdzić, że nie chce być hamulcem reform. Po dokonaniu zmian w mediach wszyscy będą go atakować i obwiniać w blokowaniu decyzji popieranych przez ludzi. Może być zatem tak, że zmieni swoje oblicze. Kilkakrotnie pokazywał, że czasami potrafi być bardziej przyjazny i spolegliwy. Pytanie tylko, jakie presje będą wywierane na niego przez polityków PiS.