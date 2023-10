Warsaw Calling. Robczik

Na przedstawienie Robczika w „Teatrze Druga Strefa” przy ulicy Magazynowej szłam z bijącym sercem, tuż po lekturze świeżo wydanej powieści Bartosza Połońskiego i mając w głowie echa rozmów z wileńskimi przyjaciółmi. Książkę można już kupić w polskich księgarniach, sporo można się o Robcziku dowiedzieć z mediów społecznościowych – w Internecie promowali go od lat przyjaciele i fani Połońskiego.

Kto miał szczęście zaliczyć się do grona wtajemniczonych, zasiadł, jak ja, na widowni mokotowskiego teatru. Bez wiedzy o istnieniu powieści szansa trafienia na spektakl Polskiego Teatru w Wilnie graniczyła, jak sądzę, z cudem. Mam jednak świadomość, że mówimy o historii, która dopiero pisze się na naszych oczach: o Robcziku, który miał oficjalną premierę na tegorocznych Gdańskich Targach Książki, dopiero zacznie być w Polsce głośno. Tym bardziej cieszę się, że recepcja powieści potoczy się dwutorowo, literacko i teatralnie. Bo spektakl, jakkolwiek silnie zakorzeniony w języku powieści Połońskiego i przez pisarza współtworzony, to temat na zupełnie inną opowieść.

Spektakl "Robczik" / Fot. Małgorzata Wasilewska

Scenografia jest minimalistyczna i funkcjonalna. Sześć prostych, ruchomych zastawek, cztery jarzeniówki oświetlające scenę z lewej i prawej strony, stół i trzy krzesła. To one stanowią dla artystów podstawowe narzędzia zabawy w teatr. Piszę: zabawy – bo twórcy spektaklu nie próbują nawet udawać, że tworzą przedstawienie teatru repertuarowego. To, co dzieje się na scenie, to nie adaptacja powieści ani gra chwytami teatru dokumentalnego, ale wykorzystanie konwencji scenicznej do odważnego mówienia swoim głosem przez grupę młodych aktorek i aktorów. Tak dzieje się już od pierwszej sceny, w dziesięciominutowej sekwencji, podczas której na białym płótnie zastawek wyświetlane są nagrane amatorską kamerą monologi trzech licealistek. Wspólnym mianownikiem – choć tematy wypowiedzi są różne – są tutaj kwestie napięć między oczekiwaniami otoczenia a próbą nazwania i głośnego wypowiedzenia własnych uczuć. Również w dalszej części spektaklu – zbudowanej już na materiale powieści Bartosza Połońskiego – aktorzy będą mówili językiem Robczika o problemach aktualnych dla ich generacji, żyjącej tu i teraz, we współczesnym Wilnie.

Spektakl ma formę etiud, tworzonych wokół bohaterów powieści. Taki efekt artyści wypracowali między innymi w trakcie warsztatów z aktorem warszawskiego Teatru Rozmaitości, Janem Dravnelem, który zachęcał ich do improwizacji i budowania pogłębionych psychologicznie postaci. W efekcie spektakl wyreżyserowany przez Bożenę Sosnowską odchodzi od linii przewodniej powieści, wytyczanej przez dwie narracje męskie, ku grze zespołowej, w której każdej postaci poświęca się uwagę i czas. Nawet jeśli – jak można wywnioskować z jednego z odcinków podcastu "Robczik od kuchni" – decyzje obsadowe wynikały z kwestii prozaicznych, a nie ideowych – w ich efekcie powstał spektakl z przewagą ról kobiecych, żonglujący pierwotnymi tożsamościami bohaterów, wspólnotowy i partnerski.

Tym, co poza szkicowo zaznaczoną ramą fabularną powieści spaja poszczególne etiudy w całość, jest rytm, wyznaczany zarówno przez muzykę (wykonywaną również na żywo), jak i ruch sceniczny, w trakcie którego aktorki i aktorzy animują elementy scenografii. Stale obecny jest też na scenie gigantyczny Biały Królik, który pełni w teatralnym świecie funkcję trickstera. Groteskowy pluszak znakomicie równoważy realizm scenicznego świata, którego skrajności (jak klamrowo powtórzona scena jedzenia zimnych pierogów przez rodzinę Darka) można by z korzyścią dla spektaklu uniknąć. Królik pojawia się na scenie wraz z dilerem Robczikiem, co uruchamia całą serię literackich i popkulturowych skojarzeń: od Alicji z krainy czarów po kultową u schyłku lat 60. XX wieku piosenkę White Rabbit, wyraźnie tematyzującą narkotykowe sztuczne raje. Każdy zresztą zobaczy w tej postaci co innego: ja myślałam o demonicznym Mr. Rabbicie z Utopii, ale kołatały mi się też w głowie kadry z Hamleta w reżyserii Oskarasa Koršunovasa, w którym historia o bohaterze zapadającym się w otchłań nałogu alkoholowego opowiadana była z użyciem wielkiego białego gryzonia, odsyłającego do figury pułapki na myszy. W jednej ze scen Robczika Biały Królik zdejmuje pluszową głowę i przemawia głosem ukrytej wewnątrz kostiumu nastolatki. W innej – odgrywa rolę lustra, do którego swoją historię kieruje grany przez młodą aktorkę Rachid.

Spektakl "Robczik" / Fot. Małgorzata Wasilewska

Tytułowym bohaterem powieści Bartosza Połońskiego jest diler, który w finale książki przeżywa przemianę pod wpływem uczucia do harcerki Justyny: najpierw staje w obronie dziewczyny, potem decyduje się oddać ukradzione harcerzom pieniądze. Już sama powieść ma zatem potencjał współczesnego moralitetu: jest w jakiejś mierze historią o wyborach, przed którymi stają zagubieni młodzi ludzie i o zwycięstwie dobra nad złem. Spektakl zachowuje tę samą jasność, unikając niepotrzebnej dosłowności i moralizatorstwa. Dzięki obecności Białego Królika nie zapominamy ani na moment, że temat używek jest na scenie mocno obecny, nie ma jednak potrzeby wyprowadzania z niego puenty o szkodliwości narkotyków. Przedstawienie jest tak skonstruowane, że jego wymowa rozumie się sama przez się. Bohaterowie odnajdą właściwą drogę, sami rozwiążą swoje problemy, happy end – jak w bajce – będzie w zasięgu ich możliwości.

Tym, co najmocniej zwraca uwagę w powieści Bartosza Połońskiego, jest język. Slang, którym posługuje się część mieszkającej w Wilnie młodzieży polskiego pochodzenia, odmienny od języka polskich mieszkańców Wileńszczyzny, ale mający z nim pewne cechy wspólne, stał się w Robcziku punktem wyjścia do postawienia pytań o wagę i znaczenie języka codziennego. Jeśli, zgodnie ze słowami Czesława Miłosza, człowiek jest sobą tylko w swoim języku, kwestionowanie rangi slangu, którym rozmawiają ze sobą wileńscy nastolatkowie, to kwestia nie poprawnościowa, ale w tożsamościowa. Dopuszczenie tego języka do głosu, wykorzystanie go i utrwalenie w literaturze – z całą świadomością, że to jest wycinek rzeczywistości, nie mniej jednak istotny niż język innych grup litewskich Polaków, jest ważnym krokiem w stronę zneutralizowania wstydu, o którym pisarz opowiadał jako o swoim doświadczeniu pokoleniowym w pierwszym odcinku podcastu "Robczik od kuchni".

Choć wileński slang pozostaje medium, za pośrednictwem którego spektakl trafia do widzów, jego centralna rola schodzi w nim na dalszy plan. Albo inaczej: jest jednym z jego tematów, równie ważnym jak pozostałe. Bo choć ranga Robczika w procesie dokumentacji języka wileńskiej młodzieży nie ulega wątpliwości, spektakl poruszający uniwersalne problemy wyrażania emocji, relacji z rodzicami i dorastania bez nich, przyjaźni i miłości, seksu i używek, wreszcie radzenia sobie z przemocą i nadużyciami, wpisuje się w szereg innych tekstów i nurtów współczesnej kultury. To teatralny wileński sezon Sex education. Młodość mówi tu o sobie pełnym głosem. Ze względu na procesualny i złożony charakter całego przedsięwzięcia (warsztaty, podcast, kolektywny charakter pracy) śmiało można też zestawić Robczika ze znanym dobrze polskiej publiczności nurtem teatru partycypacyjnego, procesualnego, inkluzywnego, posługującego się narzędziami pedagogiki teatru. Myślę o tak różnych projektach jak To my jesteśmy przyszłością czy Autokorekta Jakuba Skrzywanka, 2030 Michała Buszewicza czy Dziewczynki Małgorzaty Wdowik. A zatem o teatrze, który w pierwszym rzędzie kładzie nacisk nie na formę estetyczną, ale na sprawczość.

Nie bez przyczyny jeden z cytatów z powieści Bartosza Połońskiego, wypisany na koszulkach promujących spektakl, brzmi: „Skąd Mickiewicz brał babki?”. Romantyczny poeta, u którego była „dafiga bab”, co w III rozdziale powieści skłania Darona do rozmyślań, jak zarobić duże pieniądze, znakomicie nadaje się na jednego z patronów spektaklu. Nie dlatego bynajmniej, żeby tropić w Robcziku ukryte nawiązania do romantycznej poezji ani też żeby drażnić obrońców tradycyjnych wartości. Ten Mickiewicz to zresztą nie „wylizany brązowy katecheta”, z wizerunku którego, wytwarzanego na uniwersyteckich katedrach, dowcipkował Tadeusz Boy- Żeleński, ale jeden z współtwórców wczesnego romantyzmu. Kultura romantyczna stanowiła eksplozję głosu młodych, nie ufających dawnym sposobom wypowiedzi, próbujących opisywać autentyzm swoich doświadczeń w odmienny sposób: swobodnie, bezczelnie, testujących granice języka. Sposobem wyrazu nie raz szokowali konserwatywnych odbiorców literatury – a jednak nawet dziś często ze zdumieniem odkrywamy, że młodzieńcze teksty romantyków można czytać jako trafne komentarze do naszej współczesności. Romantyczny posmak ma dla mnie kapitalna etiuda, w której część zespołu aktorskiego za pomocą kilku prostych gestów imituje mszę: Robczik i Darek stoją tyłem do widzów, jak księża w przedsoborowym kościele, dziewczyny klęczą, podczas gdy na pierwszym planie Beatka i Andżelika opowiadają sobie o pierwszych doświadczeniach miłosnych. Scena ma swoją kulminację, kiedy odprawiający „mszę” Biały Królik rozdaje obecnym cukierki jak hostię. Patrzyłam na tę scenę z zachwytem, myśląc o tym, że gdyby znalazła się w polskim teatrze repertuarowym, wywołałaby protesty i oskarżenia o kalanie świętości, co stało się udziałem krakowskich Dziadów Mai Kleczewskiej, odradzanych oficjalnie szkołom przez Małopolską Kuratorkę Oświaty. Zamysł reżyserki był zresztą prowokacyjny, w przeciwieństwie, jak sądzę, do intencji autorów Robczika. Scena mszy stanowi tu bardzo trafną metaforę sceniczną – warto przy jej przywołaniu przypomnieć, że w uchodzących za klasyk literatury europejskiej Cierpieniach młodego Wertera Goethego tytułowy bohater, szykując się do samobójstwa, kazał sobie przynieść „chleba i wina”, zaś z młodzieńczych Dziadów cenzor wykreślił Mickiewiczowi tzw. „strofę pocałunkową”, w której znajdowało się porównanie smaku ust ukochanej do doświadczenia komunii.

Robczik to nie (tylko) powieść i spektakl, ale wydarzenie artystyczne, korzeniami sięgające do lat 90.

Robczik w wykonaniu Polskiego Teatru w Wilnie to spektakl, który wychodząc z tego samego punktu wyjścia, co powieść Bartosza Połońskiego, opowiada historię wobec niej alternatywną. Tak, jakby autor podzielił się z zespołem narzędziami, które umożliwiły stworzenie nowego świata, zaktualizowanego wobec oryginału o kilkanaście lat. O tym, jak spektakl powstawał, jak projekt grupy przyjaciół stopniowo przeistaczał się w narzędzie międzypokoleniowej integracji, opowiadają kolejne odcinki dostępnego w sieci podcastu, rozpisanego na głosy niemalże całego zespołu. Warto go posłuchać nie tylko jako uzupełnienia, lecz także jako nierozdzielnej części projektu Robczik. Bo też, sięgając do historii, można śmiało powiedzieć, że Robczik to nie (tylko) powieść i spektakl, ale wydarzenie artystyczne, korzeniami sięgające do lat 90., złożone z wielu różnorodnych form przekazu, interaktywne, angażujące odbiorców i współtworzone przez nich. I w takim sensie to dalekie od rygorów teatru zawodowego przedstawienie ma cechy teatru przyszłości, który powinien stać się narzędziem zmiany świata.

Spektakl "Robczik" / Fot. Bartosz Frątczak

Robczik, spektakl Teatru Polskiego w Wilnie na motywach powieści Bartosza Połońskiego, reżyseria: Bożena Sosnowska, scenografia: Rafał Piesliak, muzyka: Ernest Tylingo, kostiumy: Ewa Baliul. Obsada: Jakub Andruszkiewicz, Patryk Babicz, Aurora Degesyte, Urszula Domulewicz, Natalia Gaidis, Iwona Kisiel, Kamile Jakubenaite, Justyna Moisejenko, Roman Niedźwiecki, Ernest Tylingo, Katarzyna Parszuta, Patrycja Stefanowicz, Gabriela Żdanowicziute, Ewa Zakrzewska.

7 października 2023 roku g. 19.00, „Teatr Druga Strefa” Warszawa, dźwięk: Lucjan Szymanel, światła: Łukasz Makutonowicz. Spektakl pokazywany w ramach cyklu #Polacyrobiąteatr #Polkirobiąteatr].

Maria Makaruk - literaturoznawczyni i teatrolożka. Pracuje w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Wydziałem Wiedzy o Teatrze i Wydziałem Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Interesuje się historią literatury romantyzmu, dziejami inscenizacji dramatu romantycznego a także literaturą i kulturą litewską.