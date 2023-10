Bajarūnas odrzuca oskarżenia o niewłaściwe zachowanie wobec pracowników ambasady

Ambasador Litwy w Wielkiej Brytanii Eitvydas Bajarūnas zabrał głos w sprawie informacji dotyczących niewłaściwego zachowania z personelem placówki dyplomatycznej i określił sytuację jako „nieadekwatną”.

- Nie wystąpiłem wcześniej, bo dbam o interesy państwa i jego prestiż – oświadczył Bajarūnas.

Dodał, że wie, iż zaistniała sytuacja szkodzi zarówno prestiżowi państwa, jak i ambasady, ale stwierdził, że „sytuacja jest nieadekwatna, bo po raz pierwszy ambasador jest wykorzystywany w walce politycznej”.

W środę portal informacyjny Delfi opublikował ocenę sytuacji w Ambasadzie Litwy w Londynie. Zostało ustalone, że Bajarūnasowi brakuje kompetencji wymaganych od ambasadora, a sam nadużywa przyznanych mu uprawnień i komunikuje się w niewłaściwy sposób z pracownikami ambasady.

Zaproponowano także podjęcie decyzji w sprawie możliwości dalszego sprawowania funkcji przez Bajarūnasa. Dla Delfi o niewłaściwym zachowaniu ambasadora wypowiedziało się 13 pracowników ambasady. Stwierdzili, że grożono im zwolnieniem, kazano wykonywać pracę wychodzącą poza obowiązki.

Eitvydas Bajarūnas / Fot. Ž. Gedvila/BNS

Z kolei ambasador w poniedziałek otrzymał te informacje i postanowił zareagować, gdy stały się one publiczne.

Bajarūnas ocenił informacje o sprzeniewierzeniu środków jako wprowadzające w błąd, gdyż audyt przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) nie wykazał żadnych naruszeń.

Odnosząc się do zarzutów o mobbing, ambasador poinformował, że jeszcze 30 sierpnia wpłynęły do ​​niego skargi dotyczące nadużywania stanowiska służbowego. Stwierdził, że do dzisiaj nie uzyskał informacji, którymi ma dysponować MSZ.

- W całej mojej 30-letniej pracy na rzecz państwa <...> to pierwszy raz, kiedy zostałem o coś oskarżony i pierwszy raz spotkałem się z takimi oskarżeniami w prasie. Mimo że napływają do mnie jedynie za pośrednictwem mediów, jako ambasador traktuję je bardzo poważnie. Takie rzeczy jak mobbing są dla mnie całkowicie nie do zaakceptowania. Niestety, do dzisiaj nie otrzymałem żadnych informacji na ten temat tego odcinka. Mobbing całkowicie zniknął z informacji służbowych – powiedział ambasador.