Rosyjscy i Białoruscy sportowcy wystąpią na przyszłorocznych Igrzyskach Paraolimpijskich

Wcześniej przeciwko występowi rosyjskich i białoruskich sportowców na Olimpiadzie, nawet pod neutralną flagą, protestowało wiele państw w tym Polska, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa czy Estonia. „Decyzja o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji to skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu”, twierdził wtedy premier Mateusz Morawiecki.

– Prawdziwym pytaniem, na które odpowiedzieć będzie musiał świat olimpijski, to czy znaleźć miejsce dla rosyjskich sportowców, którzy przygotowywali się do tego czasem przez całe życie i również mogą być ofiarami tego reżimu – dodał.

