W niedzielę Jakštas nie spotkał się ze strajkującymi nauczycielami. Twierdzi, że ich nie znalazł

Nauczyciele, którzy w piątek rozpoczęli długoterminowy strajk, domagają się szybszej podwyżki wynagrodzeń. Część nauczycieli protestuje w Wilnie pod rządem, część udaje się pieszo z innych litewskich miast do stolicy i zamierza tam dołączyć do swoich kolegów.

Dodał on, że strajkujący nauczyciele nie przyszli nawet do gmachu Rządu, gdzie Jakštas wraz z pracownikami ministerstwa czekają na pedagogów, którzy chcą przedstawić swoje problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme