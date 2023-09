Prezydent: przyszłość Gruzji w Europie zależy od reform i wartości

Prezydent Gitanas Nausėda spotkał się w środę z przebywającą na Litwie prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Podkreślił, że postępy kraju w reformach i wdrażaniu zaleceń Komisji Europejskiej są niezbędne do uzyskania przez Tbilisi statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej (UE).

