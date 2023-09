Niemcy rozpoczną kontrole na granicy z Polską i Czechami pomimo sprzeciwu

– Jesteśmy przeciwni stacjonarnym kontrolom granicznym, ponieważ nie są one skuteczne w pracy policji – powiedziała we wtorek dla Rheinische Post Erika Schöne-Krause, wiceprzewodnicząca GdP.

Jednak posunięcie to nie podoba się jej partnerom koalicyjnym z liberalnej FDP i Zielonych. „Stacjonarne kontrole graniczne nie są przekonującą odpowiedzią”, powiedziała we wtorek dziennikarzom współprzewodnicząca Zielonych w Bundestagu, Britta Haßelmann.

– Na razie przygotowujemy również stacjonarne kontrole graniczne. Chodzi o dodanie dodatkowych kontroli – powiedziała Faeser we wtorek w radiu Deutschlandfunk. „Musimy zobaczyć, czy to pomoże” – dodała.

