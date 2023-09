Kryzys na wyspie Lampedusa – co jest ważniejsze: bezpieczeństwo granic UE czy osób migrujących?

Najnowsza odsłona kryzysu na włoskiej wyspie Lampedusa ponowiła pytania o politykę migracyjną i azylową Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła 10-punktowy Plan natychmiastowych działań wobec ostatnich wydarzeń na wyspie.

Blisko 8,5 tys. osób przybyło w poprzednim tygodniu na wyspę Lampedusa, której populacja wynosi około 6 tys. mieszkańców. 10-punktowy Plan Przewodniczącej Ursuli von der Leyen ma pokazać wolę działania Unii Europejskiej i zachęcić państwa członkowskie do większej solidarności w rozwiązaniu kryzysu na wyspie.

Czy jest to część szeroko zakrojonej zmiany podejścia Unii Europejskiej wobec przyjazdu dużej grupy osób spoza UE, głównie z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji? A może należy traktować ten plan tylko jako doraźną inicjatywę wynikającą z nadzwyczajności sytuacji na południu Włoch?

Frontex zwiększa pomoc na wyspie Lampedusa

Na miejscu pomoc dla włoskich władz i służb ochrony granic zapewnia Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, która jest obecna we Włoszech w ramach wspólnej operacji Themis. Według informacji przekazanych przez Frontex dla EURACTIV Polska, w ramach tej operacji, we Włoszech znajduje się obecnie 283 funkcjonariuszy Agencji, 5 statków, 7 samolotów, 18 mobilnych biur i 4 pojazdy do zarządzania migracjami. Na samej tylko wyspie Lampedusa jest 40 funkcjonariuszy i pracowników Agencji, którzy pomagają włoskim władzom w identyfikacji i rejestracji osób przybywających na wyspę, a także znajduje się tam jeden statek patrolowy. Ponadto, Agencja dysponuje dwoma samolotami stacjonującymi na Lampedusie i jednym dronem na Malcie, które pomagają w obserwacji z powietrza i zapewniają wczesne ostrzeganie w sytuacji zagrożeń.

Ursula von der Leyen / Fot. AP

Pod wpływem wizyty Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli Von der Leyen, Frontex podwoił liczbę godzin lotów swoich samolotów monitorujących środkową część Morza Śródziemnego i udostępnił dodatkowe zdjęcia satelitarne głównych obszarów, przez które przemieszczają się osoby migrujące z Tunezji.

Jak podkreśla w rozmowie z EURACTIV Polska Chris Borowski – Senior Press Officer Agencji Frontex, „Frontex aktywnie współpracuje z władzami włoskimi, zapewniając znaczne wsparcie w postaci personelu, nadzoru powietrznego, statków patrolowych i zespołów ekspertów, aby skutecznie i z poszanowaniem godności ludzkiej zarządzać wzrostem napływu migrantów”.

Działania Agencji mają na celu przede wszystkim „wzmocnienie zdolności Włoch do lepszego zarządzania sytuacją oraz zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu migrantów”. Jak zaznacza jednak Chris Borowski, „chociaż Frontex oferuje wsparcie, ostateczna odpowiedzialność za granice zewnętrzne zawsze spoczywa na państwach członkowskich. To władze krajowe proszą o pomoc, uzgadniają plany działania i sprawują dowodzenie nad wszystkimi operacjami na swoim terytorium.”

Jak chronić granice UE i osoby migrujące?

W kontekście reakcji Unii Europejskiej wobec kryzysu na wyspie Lampedusa, pojawia się pytanie, czy Unia Europejska nie przykłada zbyt wielkiej wagi do ochrony własnych granic kosztem sytuacji osób migrujących, które są często narażone na wiele niebezpieczeństw w swojej drodze do granic strefy Schengen.

Migranci we Włoszech / Fot. AP

Druga wątpliwość jest związana z nadmiernym angażowaniem do obrony granic UE krajów sąsiadujących lub z których pochodzą osoby migrujące. Niektóre z tych państw nie przywiązują bowiem dużej wagi do ochrony praw osób migrujących, a ich polityczne systemy nie są często w pełni demokratyczne. Na te problemy zwraca uwagę Międzynarodowy Komitet Ratunkowy (International Rescue Committee, IRC) i wskazuje, że zawieranie porozumień z krajami trzecimi, takimi jak Tunezja, oraz inne działania mające na celu zniechęcenie ludzi do przedostawania się do Europy są ważniejsze niż zapewnianie osobom potrzebującym ochrony.

Międzynarodowy Komitet Ratunkowy podejmuje działania pomocowe między innymi na wyspie Lampedusa. Jak mówi w rozmowie z EURACTIV Polska Susanna Zanfrini – dyrektorka włoskiego oddziału Komitetu, „polityka skupiająca się wyłącznie na zwiększaniu bezpieczeństwa granic i blokowaniu przyjazdów jest nieskuteczna w powstrzymywaniu ludzi przed podejmowaniem ryzykownych podróży, szczególnie niebezpiecznym szlakiem śródziemnomorskim. Osoby te są często zdesperowane i będą nadal narażać swoje życie, jeśli nie zostaną im zapewnione bezpieczniejsze alternatywy. Wzmocnienie kontroli granicznych bez zajęcia się pierwotnymi przyczynami sprawi jedynie, że podróż stanie się bardziej niebezpieczna, a osoby migrujące będą bardziej podatne na wyzysk ze strony handlarzy ludźmi i przemytników”.

Właśnie zapewnienie bezpiecznych dróg osobom migrującym jest dla Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego sprawą priorytetową. Komitet zwraca uwagę, że utworzenie takich bezpiecznych szlaków byłoby korzystne dla UE jak i dla osób migrujących, które nie musiałyby korzystać z nielegalnych środków podróżowania ani narażać życia, polegając na handlarzach ludźmi i przemytnikach.

Jak mówi Susanna Zanfrini z Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, „wzywamy UE do przyjęcia bardziej całościowego podejścia, które wykracza poza samo powstrzymywanie przepływu osób uchodźczych i migrujących. Powinno to obejmować zarówno współpracę wewnętrzną, jak i zewnętrzną z krajami pochodzenia i tranzytu, koncentrując się nie tylko na bezpieczeństwie granic, ale także na zapewnianiu ochrony i zasobów osobom, które zdecydują się pozostać w swoich krajach pochodzenia, a także tym, które chcą przedostać się do UE, aby uzyskać schronienie.”

Migranci we Włoszech / Fot. AP

Potrzebny jest kompleksowy system oparty na większej solidarności i podziale odpowiedzialności

Warto zwrócić uwagę, że z każdej strony padają liczne deklaracje dotyczące solidarności. Z drugiej strony, Unia Europejska umacnia i militaryzuje swoje granice. Kogo dotyczy zatem ta deklarowana solidarność?

Domyślnie zakłada się w Unii Europejskiej, że chodzi o solidarność pomiędzy państwami członkowskimi, przede wszystkimi z tymi, które mają zewnętrzną granicę UE. Niewiele mówi się o solidarności z osobami próbującymi dotrzeć na terytorium UE. Zarówno instytucje unijne jak i organizacje zajmujące się wsparciem przedstawiają je jako osoby wymagające opieki i znajdujące się w niebezpieczeństwie. Nie ma więc miejsca na solidarność z ich całościową sytuacją życiową i stają się one tylko przedmiotem doraźnej opieki albo działań zabezpieczających ze strony służb porządkowych lub straży granicznej państw członkowskich.

Jak wskazuje w oświadczeniu Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego Imogen Sudbery, Senior Advocacy Director dla Europy, „nadszedł czas, aby uznać, że migracja jest faktem. Stało się jasne, że budowanie murów lub innych barier nie powstrzyma ludzi przed narażeniem życia w poszukiwaniu ochrony. Chociaż współpraca z krajami spoza UE w zakresie migracji jest ważna, przekształcenie sąsiadów Europy w odźwiernych nie przyniesie efektu – wepchnie jedynie osoby migrujące w ręce handlarzy ludźmi i skieruje ich na bardziej niebezpieczne szlaki. Rozwiązaniem jest kompleksowy system oparty na większej solidarności i podziale odpowiedzialności, ze szczególnym naciskiem na relokację ludzi z państw na granicach Europy i otwarcie bezpiecznych dróg dostępu do azylu”.

Z tym poglądem zgadza się Chris Borowski z agencji Frontex. „Zarządzanie granicami nie jest panaceum na nielegalną migrację. To tylko jeden element większej układanki umożliwiającej rozwiązanie tego złożonego problemu. Musimy postrzegać to jako część szerszego zestawu działań pozwalających skutecznie stawić czoła wyzwaniom związanym z nielegalną migracją”.

Doraźne działania – jak wspomniany 10-punktowy Plan Przewodniczącej Komisji Europejskiej – nie rozwiążą palących problemów unijnej polityki migracyjnej i azylowej. Otwartym pozostaje pytanie czy Pakt o Migracji i Azylu UE będzie w stanie sprostać temu wyzwaniu. Rozwiązanie tych problemów zależy bowiem nie tylko od zasobów finansowych i operacyjnych Unii Europejskiej, ale także – a może przede wszystkim – stawia pytanie czy istnieje wola polityczna państw członkowskich do podjęcia niezbędnych działań.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.