Były Ambasador Litwy w Polsce: sytuacja geopolityczna sprawiła, że Wilno i Warszawa są dzisiaj najbliższymi sojusznikami

We wrześniu swoją misję dyplomatyczną w Polsce skończył ambasador Litwy Eduardas Borisovas. Był siódmym ambasadorem Litwy w Polsce po wznowieniu stosunków dyplomatycznych między Litwą i Polską w 1991 r.

Z jakim nastrojem opuścił Pan Polskę?

Są to podwójne wrażenia. Po pierwsze, faktycznie żal mi, że ten etap się kończy. Jednak praca dyplomatyczna ma swoje terminy. Uważam też, że nastał czas na nowe pomysły i inicjatywy, co korzystnie wpłynie na dalsze stosunki Polski i Litwy.

Z drugiej strony rozumiem, że wiecznie nic nie trwa. W naszej pracy ważne jest nastawienie psychologiczne – bardzo nikłe prawdopodobieństwo tego, że wrócisz pracować do kraju, w którym już byłeś z misją. Odcinasz się od znajomości i otoczenia, z którym współpracowałeś przez długie lata. Przyznam, że nie jest to łatwe. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miał okazje spotkać się z wieloma ludźmi, których poznałem w Polsce, ale już w innej sytuacji i na innym stanowisku.

Na czym skupiał się Pan podczas swojej misji?

Po pierwsze to prawdziwy zaszczyt być ambasadorem Litwy w Polsce, gdyż nasze oba kraje wiele łączy. Mamy wspólną historię i kulturę. Jesteśmy też partnerami strategicznymi, wojskowymi, gospodarczymi. Na pewno dla każdego ambasadora Litwy w Polsce jest to bardzo ważne i interesujące stanowisko - godnie reprezentować Litwę w tym kraju.

Gitanas Nausėda i Eduardas Borisovas / Fot. Robertas Dačkus/LRP

W ramach swojej misji dużo jeździłem po Polsce. Nie chciałem, żeby nasza praca była zwarta wyłącznie w Warszawie i przebiegała tylko na takim oficjalnym szczeblu. Odwiedziłem wszystkie województwa, spotykałem się z różnymi ludźmi – zarówno ze środowiska politycznego, jak i kulturalnego czy gospodarczego. W ciągu tych lat zawarłem bardzo dużo znajomości. Właśnie to pomogło mi poznać Polskę, tę którą wcześniej znałem wyłącznie z książek i dawnych wspomnień, jeszcze z lat 90-tych. Jest to inny kraj. Polska zmieniła się tak samo jak Litwa. Musiałem przystosować się i poznać dużo różnych nowych cech tego kraju, o których wcześniej nie wiedziałem.

Sytuacja geopolityczna bardzo się zmieniła. Obecnie ambasador na bieżąco musi śledzić również dziedzinę bezpieczeństwa narodowego. Wiele udało się zdziałać na rzecz współpracy strategicznej i militarnej.

Sytuacja z rosyjską agresją w Ukrainie spowodowała, że mieliśmy kolejne wyzwania z sytuacją tranzytową. Delegacje wszystkich szczebli, nawet tych najwyższych mieli swoje podróże do Ukrainy przez Polskę. Organizowanie takich spotkań było bardzo interesującym wyzwaniem.

32 lata pracuję w dziedzinie dyplomacji i polityki międzynarodowej, ale stale czegoś się uczę.

Mówi Pan świetnie po polsku, skąd biegła znajomość tego języka?

Do Polski przyjechałem już z pewnym bagażem znajomości języka polskiego. Od dawna czytam po polsku. Pięć lat mojej misji w tym kraju spowodowały, że również mowa stała się bardziej płynna i sprawna. Uważam, że każdy pracujący przez dłuższy czas w Polsce powinien znać ten język, w tym też przyszli pracownicy ambasady Litwy. Jest to wprost konieczne.

Stosunki Litwy i Polski na tle wydarzeń ostatnich lat wydają się być najlepsze od dziesięcioleci. Czy Pan się z tym zgodzi?

Stanowczo się zgadzam. Te wydarzenia dały nam okazję, którą wykorzystaliśmy. Władze Litwy i Polski zrozumiały, że faktycznie są najbliższymi sojusznikami nie tylko w regionie, ale w całej Europie. Na trwałym fundamencie zrozumienia zbudowaliśmy te stosunki. Uważam, że udało nam się.

Andrzej Duda i Gitanas Nausėda / Fot. Robertas Dačkus / LRP

Pomogło też uświadomienie tego, że mamy wspólną historię, razem przetrwaliśmy wiele wyzwań. Historia Rzeczpospolitej Obojga Narodów czy Unii polsko-litewskiej nie jest historią tylko wyłącznie Polski czy Litwy, to nasza wspólna przeszłość.

Z czym będzie musiał się zmierzyć przyszły ambasador Litwy w Polsce?

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ciągle są jakieś nowe wyzwania. Trzeba pamiętać, że w Polsce odbędą się wybory. Nie mam wątpliwości, że ich wyniki wpłyną na politykę zarówno wewnętrzną, jak i międzynarodową Polski bez względu na to, kto je wygra.

Na pewno nowy ambasador okaże się trochę w innej sytuacji. Będzie od nowa nawiązywać kontakty z byłą czy z nową władzą. Zawsze to jest sprawdzian.

W Ukrainie nadal toczy się wojna, co zakłada cały szereg dyplomatycznych zadań i wyzwań.

W ubiegłym roku Polska stała się pierwszym krajem, z którym Litwa miała handlowy obrót o wysokości ponad 10 mld euro. Również w kolejnym roku będziemy patrzeć na te statystyki, którym nowy ambasador będzie musiał sprostać i jeszcze bardziej ten wynik polepszyć.

Należy pamiętać, że udoskonalanie stosunków międzynarodowych to ciągły proces. To nie jest tak, że obecne dobre relacje Polski i Litwy są nam zapewnione na dziesięciolecia do przodu. Ciągle trzeba o nie dbać.

Panie Ambasadorze, wiem, że wraz z 8 września został Pan ambasadorem Litwy w Chorwacji. Będzie pełnił Pan również funkcje Ambasadora w Czarnogórze i Kosowie. Jak Pan przyjął taką wiadomość i jakie są Pana priorytety na następne lata?

Tak, rzeczywiście wraz z 8 września zaczęła się inna doba w mojej karierze dyplomatycznej. Będzie to inna misja. Powiedzmy szczerze, Polska pod względem strategicznego stanowiska wobec Litwy jest krajem wyjątkowym i bardzo ważnym. Z drugiej strony, w Chorwacji też są swoje zadania. Jest to kraj sąsiadujący z państwami kandydującymi do Unii Europejskiej w Zachodnich Bałkanach. Sytuacja tu nie jest łatwa – widzimy co się teraz dzieje w Kosowie. Są to bardzo duże wyzwania. Muszę pilnować nie tylko tego, co się dzieje w Chorwacji, czy starać się o stosunki bilateralne, ale też mieć oko, jeżeli nie dwoje oczu na to, co się dzieje w krajach sąsiednich. Dodaje to moim obowiązkom pewnej ciekawości.

Flaga Chorwacji / Fot. AP

Dużo czytam, wgłębiam się i widzę już teraz, że będę musiał ogarnąć i pilnować całej sytuacji regionu bardzo doszczętnie.

Sprawa, do której psychologicznie jeszcze nie podchodziłem, to kwestia językowa. Już trochę się z nim zapoznałem. Potrafię zrozumieć tekst pisany, niestety mowy na razie nie rozumiem.

Już 10 września wręczyłem kopie listów uwierzytelniających dla pani dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ Chorwacji. Obecnie zajmuję się przeprowadzką, czyli umysłem już jestem w Chorwacji, z Polską pożegnałem się.

Przyznaję, że praca dyplomatyczna jest poniekąd romantyczna. Wiem, że właśnie ten romantyzm trzyma na stanowiskach wielu moich kolegów. Jest to robota dynamiczna, jednocześnie bardzo złożona i wielowarstwowa. Poznajemy różnych ludzi i zwiedzamy dużo państw, gdzie możesz wykorzystać cały własny potencjał, wiedzę i doświadczenie w bardzo różnych sytuacjach. Do tego wszystkiego jestem przygotowany. Czasami żartuję – na emeryturę w MSZ nie możesz wyjść pełniąc te same obowiązki, od których zaczynałeś, bo wszystko ciągle się zmienia.