Tydzień na Wileńszczyźnie. Wydarzenia kulturalne i nie tylko

Jak spędzić najbliższe weekendy oraz tygodnie w Wilnie i na Wileńszczyźnie? Proponujemy zestawienia najciekawszych wydarzeń.

Polski Teatr w Wilnie zaprasza na performatywne czytanie dzieł Władysława Syrokomli „Syrokomla - 200!”, które odbędzie się 24 września 2023 r. o godz. 14.30 w klasztorze Franciszkanów w Wilnie (ul. Franciszkańska 1, wejście od ul. Trockiej).

Scenariusz przygotował Józef Szostakowski, wyreżyserowała Irena Litwinowicz, opracowanie muzyczne - Lucjan Szymanel.

Materiał promocyjny organizatorów

W Sejmie Republiki Litewskiej odbędzie się konferencja „Władysław Syrokomla – autor pierwszego turystycznego przewodnika po Litwie”. Wydarzenie organizują posłowie AWPL-ZChR Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, Instytut Polski w Wilnie oraz Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Konferencja odbędzie się 25 września 2023 r. o godz. 14.00 w Sali Konstytucyjnej I gmachu Sejmu RL.

W tym roku przypada jubileusz dwusetnych urodzin Władysława Syrokomli (wł. Ludwik Kondratowicz), wybitnego twórcy polskiego romantyzmu, aktywnego i niezwykle popularnego uczestnika życia kulturalnego Wileńszczyzny połowy XIX wieku, piewcy Litwy, jednego z animatorów kultury na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Władysław Syrokomla wiele też podróżował i jest autorem pierwszego turystycznego przewodnika po Litwie.

Celem konferencji jest upamiętnienie tej zasłużonej postaci, utalentowanego poety, tłumacza, dramatopisarza, autora gawęd, szkiców z podróży.

Władysław Syrokomla / Fot. Wikimedia Commons

Polska Fundacja Narodowa oraz Wileńskie Centrum Kultury i Duchowości zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy „Śmierć za człowieczeństwo. Rodzina Ulmów”, które się odbędzie 25 września 2023 r. o godzinie 15.00 w Wileńskim Centrum Kultury i Duchowości (ul. Franciszkańska 1, Wilno. Ekspozycja plenerowa przy ul. Trockiej).

Rodzina Ulmów / Fot. IPN

26 września 2023 r. odbędzie się uroczystość odznaczenia Krzyżem za ratowanie ginących osób, które w czasie Holokaustu z narażeniem życia ratowały Żydów. Wśród odznaczonych pośmiertnie znajdzie się również dr Jerzy Orda, znany i ceniony polski historyk, archiwista i działacz społeczny oraz Janina Zagałowa, historyk sztuki, w czasie wojny członkini polskiej konspiracji i rodzina Kukolewskich.

Z tej okazji Muzeum Historii Żydów im. Gaona Wileńskiego zaprasza na projekcję filmu „Jerzy Orda. Anarchista w duchu św. Augustyna” oraz dyskusję, w której wezmą udział: Wojciech Zagała – syn Janiny Zagałowej, Paweł Zienowicz – syn ocalonego Wilhelma Zienowicza (ur. jako Wilinke Fink) oraz Danutė Selčinskaja – kierownik projektu upamiętnienia ratujących Żydów i Ilona Lewandowska, historyk, autorka scenariusza filmu „Jerzy Orda. Anarchista w duchu św. Augustyna”. Dyskusję poprowadzi Jolanta Kryževičienė.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Materiał promocyjny organizatorów

Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego zaprasza do Bezdan na spotkanie poświęcone Aleksandrze Piłsudskiej. Wykład pt. „Aleksandra Piłsudska na Wileńszczyźnie” wygłosi dr Tomasz Bożerocki.

Spotkanie odbędzie się 28 września o godz. 10.00 w sali Domu Kultury w Bezdanach (ul. Geležinkelio 15, Bezdany).

Aleksandra Piłsudska / Fot. Wikipedia

Ambasada RP w Wilnie oraz Instytut Polski w Wilnie zapraszają na wileńską odsłonę międzynarodowej trasy koncertowej „Niepodległa – Niepodległej” – koncert zespołu Taraka na Litwie, który odbędzie się 28 września 2023 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wydarzenie będzie zarówno manifestacją wsparcia oraz solidarności z Ukrainą, jak i prawdziwą ucztą muzyczną.

Zespół Taraka, w ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, w 2023 roku rozpoczął międzynarodową trasę koncertową pod hasłem „Niepodległa – Niepodległej”. Jednym z głównych celów tego solidarnościowo-muzycznego tournée jest podkreślenie jedności Polski i Ukrainy w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, zarówno w wymiarze społecznym, jak i politycznym.

Koncertom pod hasłem „Niepodległa – Niepodległej” towarzyszy wystawa pt. „Warszawa – Mariupol – miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei”. Na wystawie zestawiono zdjęcia zniszczonej Warszawy podczas Powstania Warszawskiego oraz Mariupola i okolicznych miejscowości, które w 2022 roku ucierpiały z powodu agresji rosyjskiej. Zdjęcia mają bardzo mocny przekaz, który ma wstrząsnąć odbiorcą i uzmysłowić, że pomimo wielu lat mijających od II wojny światowej działania obecnego rosyjskiego agresora są identyczne, jak wtedy niemieckiego.

Wystawę w Wilnie o godz. 16.30 uroczyście otworzy p. Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP.

Materiał promocyjny organizatorów

Czy masoni i iluminaci naprawdę zainicjowali Rewolucję Francuską? Na jakiej podstawie producent samochodów Henry Ford napisał książkę „Międzynarodowy Żyd: najbardziej palący problem świata”, która stała się bestsellerem w nazistowskich Niemczech? Dlaczego stonka ziemniaczana stała się kontrowersyjną postacią w historii zimnej wojny? Co łączy ataki terrorystyczne z 11 września z banknotem 20 dolarów?

To tylko niektóre z pytań, na które odpowiada międzynarodowa wystawa „Wierzyć czy nie wierzyć: teorie spiskowe”, która została otwarta w Domu Historii Litewskiego Muzeum Narodowego.

Jest to pierwsza tego rodzaju wystawa na Litwie, która w skoncentrowany sposób przedstawia najsłynniejsze teorie spiskowe i sposób ich tworzenia. Po raz pierwszy na wystawie będzie można zobaczyć trumny Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa oraz silnik z windy, która działała w jednej z bliźniaczych wież World Trade Center w Nowym Jorku.

Międzynarodowa wystawa „Wierzyć czy nie wierzyć: teorie spiskowe” będzie otwarta do 16 maja 2024 r. w Domu Historii (ul. T. Kościuszki 3, Wilno). Godziny otwarcia: wtorek, czwartek, piątek, sobota i niedziela 10-18, środa 10-20.

Materiał promocyjny organizatorów

W Litewskim Muzeum Teatru, Muzyki i Filmu otwarto wystawę „Wędrujące gwiazdy: Teatr Żydowski na Litwie 1910-1943”, upamiętniającą 80. rocznicę likwidacji getta wileńskiego. Wystawa opowiada mało znaną historię Teatru Żydowskiego na Litwie za pomocą nowoczesnych metod i technologii wystawienniczych, instalacji świetlnych, dźwiękowych i wideo oraz przedstawia najsłynniejsze gwiazdy Teatru Żydowskiego, które pracowały w Kownie oraz twórców teatru w getcie wileńskim.

Na wystawie zaprezentowano około 200 unikalnych dokumentów pochodzących nie tylko z litewskich archiwów, bibliotek i muzeów, ale także z archiwów zagranicznych: listy wykonawców zespołów teatralnych jidysz, którzy podróżowali po Litwie, akty założenia towarzystw teatralnych, dokumenty korespondencji z Litewskim Ministerstwem Oświaty, akta podatkowe teatrów żydowskich i ich dyrektorów, listy zagranicznych artystów, którzy przyjechali na Litwę do pracy, plakaty, fotografie najwybitniejszych aktorów i spektakli. Szczególnie ważnym świadectwem twórczej działalności Teatru Getta Wileńskiego są plakaty teatralne odnalezione latem 1944 r. przez byłych więźniów getta w ruinach dzielnicy żydowskiej, w kryjówkach i na terenie fabryki przeróbki papieru. Ukazując szeroką i różnorodną działalność kulturalną, która miała miejsce w wileńskim getcie, plakaty opowiadają historię Holokaustu oraz są ważne nie tylko dla dziedzictwa kulturowego litewskiej społeczności żydowskiej i litewskiej kultury narodowej, ale także dla kultury światowej.

Wystawie towarzyszy interesujący program kulturalny: dzieci, młodzież szkolna i rodziny w każdym wieku wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, które dadzą im możliwość poznania kultury jidysz. Dla dorosłych zorganizowane zostaną wycieczki, spotkania z badaczami kultury żydowskiej, wykłady, pokazy filmów i sztuk teatralnych, koncerty.

Materiał promocyjny organizatorów

W Muzeum Historii Żydów im. Gaona Wileńskiego, Muzeum Samuela Baka (ul. Nowogródzka 10) otwarto wystawę „Miasto żywych/Miasto umarłych”.

Jest to projekt fotograficzny autorstwa Roberta Wilczyńskiego. Artysta połączył archiwalne fotografie osób i miejsc z terenu warszawskiego getta (pochodzące ze zbiorów Muzeum Getta Warszawskiego) z obrazami dzisiejszej Warszawy wykorzystując technikę podwójnej ekspozycji w kamerze fotograficznej. Stworzone przez niego prace przywołują i uwidaczniają dramatyczny okres historii miasta.

Materiał promocyjny organizatorów

13 miast, 16 historii dotyczących śladów polskiego dziedzictwa materialnego za granicą - tak w dużym skrócie można opisać wystawę „Podróż w nieznane z Instytutem POLONIKA”, która eksponowana jest w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Wilno nieprzypadkowo jest miejscem ekspozycji, bowiem właśnie w tym mieście Instytut Polonika realizuje wiele projektów badawczo - konserwatorskich, o których opowiada także prezentowana wystawa. Składa się z dwóch części - outdoorowej - złożonej z osiemnastu wielkoformatowych plansz prezentujących wybrane projekty Instytutu oraz części multimedialnej, gdzie zaprezentowane zostaną m.in filmy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Materiał promocyjny organizatorów

W Galerii Arka w Wilnie obejrzeć można wystawę „Dom odziany. Dostrajanie się do sezonowej wyobraźni”. Wystawa pokazuje, w jaki sposób tkaniny wykorzystywane w domowych wnętrzach w czasach przed upowszechnieniem się elektryczności uwrażliwiały mieszkańców na cykliczność przyrody.

Materiał promocyjny organizatorów

W Pałacu Wielkich Książąt Litewskich do 24 września można obejrzeć wystawę „Ślady czasu: mury i kolory” fotografa Raimondasa Paknysa. Zwiedzający zobaczą zdjęcia, które robił od ponad dziesięciu lat. W latach 2006-2021 autor co roku odbywał kilka wypraw na Ukrainę, Białoruś i Litwę. Przed zakrojoną na szeroką skalę inwazją Rosji na Ukrainę jego fotografie mogły zachęcić widzów do zobaczenia zabytków lub pozostałości zabytków, które ich szczególnie interesują, w rzeczywistości. Dziś nie jest to już możliwe - są one trudno dostępne, a niektóre zostały nawet zniszczone.

Tematem fotografii Raimondasa Paknysa są pozostałości chrześcijańskich świątyń, głównie katolickich kościołów i kaplic, a dokładniej ślady polichromii na ścianach tych budowli. Budynki uchwycone z dużą precyzją przez kamerę analogową są rozproszone na rozległym terytorium, które kiedyś należało do jednego państwa - Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dziś ziemie te są podzielone między Ukrainę, Białoruś, Polskę i Litwę, ale dziedzictwo będące w nich przypomina wspólne korzenie kulturowe i więzi historyczne.