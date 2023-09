Jakštas: od stycznia wynagrodzenia nauczycieli mogą wzrosnąć szybciej niż planowano

Minister oświaty, nauki i sportu Gintautas Jakštas powiedział, że od stycznia wynagrodzenia nauczycieli mogą wzrosnąć szybciej niż planowano.

Rząd w przyszłym roku zamierza podnieść wynagrodzenia nauczycieli w dwóch etapach - od stycznia i września - aby osiągnąć 130 proc. średniej krajowej, ale przedstawiciele strajkujących nauczycieli chcą bardziej znaczącej podwyżki w styczniu.

We wtorek Jakštasowi nie udało się uzyskać poparcia w rozmowach ze związkami zawodowymi co do propozycji podniesienia wynagrodzeń łącznie o 20,5 proc.: 6 proc. od stycznia, a reszty we wrześniu. Po rozmowach z premier Ingridą Šimonytė i minister finansów Gintarė Skaistė, Jakštas obiecuje przedstawić zaktualizowane propozycje Litewskiemu Związkowi Zawodowemu Pracowników Oświaty w piątek.

- Jeśli chodzi o zarobki, wydaje się, że wszyscy chcą wyższych wynagrodzeń, ale musimy zdać sobie sprawę, że nie jest to bezgraniczny budżet i mamy pewne ograniczenia co do tego, na co możemy liczyć. Mam więc nadzieję, że (związek zawodowy - BNS) również zrozumie możliwości państwa. Wysłuchaliśmy żądań związków zawodowych, więc w piątek będziemy mieli lepszą propozycję – powiedział minister.

Strajk nauczycieli / J. Stacevicius / LRT fot.

Minister powiedział wcześniej, że kolejne 300 mln euro będzie potrzebne na podniesienie wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku, a zmiana proporcji z dodatkowym wzrostem wynagrodzeń o co najmniej 1 proc. od stycznia kosztowałaby budżet około 10 mln euro.

Związek Zawodowy zorganizował strajk ostrzegawczy w ubiegły piątek, a prawdziwy strajk planuje rozpocząć 29 września.

Andrius Navickas, szef związku, powiedział, że ich celem jest ogólna podwyżka płac dla nauczycieli o 56 proc.

Związek ten domaga się również zmniejszenia liczebności klas. Jakštas twierdzi, że „naprawdę nie jest możliwe” zrealizowanie tego żądania poprzez natychmiastowe zmniejszenie liczebności klas na całej Litwie.

Strajk nauczycieli / J. Stacevičius / LRT fot.

- Ale jest to możliwe, aby podjąć pierwsze kroki w celu zmniejszenia liczby uczniów w klasach w niektórych samorządach, gdzie nie ma ograniczeń infrastrukturalnych lub innych ograniczeń, abyśmy mogli zacząć zmierzać w kierunku zmniejszenia liczebności klas - powiedział.

Przyznał również, że niezadowolenie nauczycieli jest podsycane przez wypowiedzi niektórych polityków, odnosząc się do publicznych wypowiedzi krytykującego strajk Audriusa Skaistisa, konserwatywnego członka Rady w Samorządzie miasta Wilna i małżonka minister finansów.

Prezydent Gitanas Nausėda powiedział na początku września, że brakuje mu dobrej woli w rozmowach z nauczycielami planującymi strajk i twierdzi, że jest gotowy podjąć się roli mediatora.

Jakštas powiedział, że bardziej oczekuje na propozycje polityków dotyczące zwiększenia dochodów budżetowych.