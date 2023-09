Sytuacja osób niepełnosprawnych na litewskim rynku pracy się poprawia. Wciąż pozostajemy w tyle za średnią unijną

Do Biura Kontrolera ds. Równych Szans co roku wpływają skargi dotyczące dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Patrząc na statystyki z ostatnich kilku lat, 13-24 proc. wszystkich skarg dotyczących dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność przypadło w kategorii stosunków pracy.

Lina Cicėnaitė, prawniczka w Biurze Kontrolera ds. Równych Szans, zasugerowała postrzeganie statystyk jako komunikatu wspierającego dla pracodawców, co może pomóc w dostosowaniu się do standardów UE.

