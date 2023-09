To nie koniec pandemii koronawirusa?

„Potrzebujemy – szczególnie dla pacjentów z grup ryzyka – leku, który hamuje replikację wirusa, łagodzi przebieg infekcji i tym samym chroni przed jej powikłaniami”, wtóruje jej prof. Zajkowska. „Przyzwyczailiśmy się do obecności SARS-CoV-2 w naszym życiu, ale to nie znaczy, że wirus ten nie stanowi już poważnego zagrożenia dla osób starszych czy obciążonych innymi chorobami”, podkreśliła.

W ocenie Szuster-Ciesielskiej ważną składową przygotowań do sezonu infekcyjnego powinno być zwiększenie dostępu do celowanego, przeciwwirusowego leku, stosowanego w przypadku COVID-19. „Obecnie Paxlovid nie jest dostępny dla większości Polaków, bo nie jest refundowany i jego cena jest zaporowa”, podkreśliła. „Tymczasem np. u naszych zachodnich sąsiadów nie ma z tym problemu. To się powinno zmienić, bo w przypadku osób starszych jest to niejednokrotnie lek ratujący życie”, dodała.

Wirusolożka i immunolożka z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska ubolewa natomiast, że w polsce zaniechano powszechnego testowania i genotypowania. „Choć obserwujemy od początku sierpnia wzrost zakażeń, to trudno powiedzieć, jakie subwarianty za to odpowiadają”, podkreśla.

Wcześniejszy subwariant Omikrona nazwany Eris również daje objawy podobne do przeziębienia: ból gardła; katar (także zatkany nos, kichanie); suchy kaszel; ból głowy, a także chrypka i bóle mięśniowe. Fala zachorowań po zakażeniu tym wariantem rozpoczęła się w lutym br. w Azji. Teraz dominuje w USA, ale jego obecność wykryto również w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, czy w Niemczech.

Eksperci wyjaśniają przy tym, że jeśli nawet nie będzie to szczepionka wymierzona w najnowsze warianty koronawirusa, to ze względu na odporność krzyżową między nimi, szczepienie przeciw jednemu wariantowi chroni również – choć w mniejszym stopniu – przed pozostałymi.

To jeszcze niedużo, ale obawy budzi stały wzrost liczby przypadków. Jest to tym bardziej niepokojące, że w Polsce obecnie prawie nikt się nie testuje. Wczoraj wykonano jedynie 895 testów, z czego 203 okazały się pozytywne.

