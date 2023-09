W 80. rocznicę likwidacji wileńskiego getta – dyskusja o losach żydowskich uchodźców z Polski w Wilnie

Po zajęciu Litwy przez hitlerowców pozostali tu uchodźcy zostali uwięzieni w getcie wileńskim wraz z innymi członkami społeczności żydowskiej. Brali oni czynny udział zarówno w życiu kulturalnym getta (szczególnie warto wspomnieć kierownika biblioteki getta Hermana Kruka), jak i w podziemnej organizacji ruchu oporu, która przygotowaniem do walki zajmowała się w piwnicy tejże biblioteki. Do jej szeregów przystąpili byli uchodźcy: Różka Korczak, Witka Kempner, Jechiels Szeinboim, Mordechaj Tenenbaum-Tamaroff i inni. Część z nich kontynuowała walkę z nazistami w oddziałach partyzanckich i brała udział w wyzwalaniu Wilna od Niemców, inni zginęli w powstaniach w getcie. Podczas spotkania porozmawiamy o drodze uchodźców z Polski do Wilna, ich losach i pamięci – tłumaczą organizatorzy w przesłanym komunikacie prasowym.

