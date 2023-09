Kolejny mur w Europie: Polska odgradza się również od Rosji

Ma to być system składający się m.in. z ponad trzech tysięcy kamer i 200 km kabli detekcyjnych zainstalowanych na odcinku ok. 199 km z Centrum Nadzoru w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Koszt tej inwestycji wynosi ponad 373 mln zł.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme