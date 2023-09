5 000 tysięcy pedagogów z 228 szkół weźmie udział w strajku ostrzegawczym nauczycieli

- Musiałabym iść z mojej szkoły w Zarasai. Jeśli strajk naprawdę się rozpocznie, na pewno to zrobię. Zapytałem nauczycielkę z przedszkola w Kłajpedzie i powiedziała, że też by szła. Rejestrację ogłosimy później. Nie chodzi o tłumy. Ale o samą zasadę - chcemy zwrócić na siebie uwagę - wyjaśnił lider związku.

Podczas strajku planowany jest marsz nauczycieli i ich zwolenników ze szkół do ministerstwa w Wilnie. Dla nauczycieli z Kłajpedy to wyzwanie zajęłoby około 20 dni lub więcej.

