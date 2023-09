Nausėda na Forum w Krynicy. „Spotkanie wielkich przywódców“

Krynica-Zdrój, na co dzień malownicze uzdrowisko w sercu Beskidu Sądeckiego, w dniach 13-15 września br. stanie się areną ważnych dyskusji, debat i spotkań dotyczących kluczowych kwestii międzynarodowych, politycznych i gospodarczych.

Podobnie jak w ubiegłym roku, przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Prestiżowy charakter spotkania i liczni goście zagraniczni zwracają uwagę Europy i całego świata. Organizator zapowiedział obecność kolejnych gości honorowych, a wśród nich Prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy, Premiera Korei Han Duck-soo oraz byłego Prezydenta Słowenii Boruta Pahora.

Polska jako gospodarz

Prezydent RP Andrzej Duda odgrywa kluczową rolę w realizacji tego prestiżowego wydarzenia. Polska, będąca członkiem Unii Europejskiej i NATO, uczestniczy w kształtowaniu polityki regionalnej i międzynarodowej. Obecność Prezydenta Dudy na Krynica Forum 2023 podkreśla rolę Polski jako stabilnego i zaangażowanego partnera w rozmowach o nowej architekturze bezpieczeństwa w obecnej sytuacji geopolitycznej, w której znajduje się nie tylko nasz kraj, ale i cała Europa i świat. Kwestie związane ze współpracą międzynarodową oraz inwestycjami w innowacje znajdą odzwierciedlenie w rozmowach i wystąpieniach podczas Forum Koreańsko-Polskiego, któremu poświęcony będzie drugi dzień kongresu (14 września), a także międzynarodowych formatach na temat pomocy i odbudowy dotkniętej wojną Ukrainy.

Fokus na Ukrainę

Obecność prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy i byłego prezydenta Słowenii Boruta Pahora wpisuje się w międzynarodowy format dyskusji podczas Krynica Forum, który obejmie m.in. wyzwania związane z pomocą i odbudową dotkniętej wojną Ukrainy. Organizator przewiduje serię paneli i spotkań ukierunkowanych na kwestie związane ze skutkami rosyjskiej agresji w Ukrainie, jej odbudowy po zakończeniu konfliktu oraz uczestnictwa polskiego biznesu w tym przedsięwzięciu.Podczas zeszłorocznego spotkania (20 maja 2022 r.), Prezydent Duda wraz z Prezydentem Pahorem omawiali perspektywy wsparcia militarnego i humanitarnego dla Ukrainy oraz wspólną inicjatywę działań w kierunku przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej, a także potencjalnego rozszerzenia NATO.

– Ukraina musi odzyskać swoje terytorium, to międzynarodowo uznane. Jest to dążenie, do którego powinien zmierzać wolny i demokratyczny świat oraz przywódcy tego świata – przekonywał wówczas na konferencji prasowej Prezydent Duda.

Obecność Prezydenta Pahora podczas Krynica Forum 2023 jest więc naturalną kontynuacją rozmów w kontekście wsparcia i zaangażowania w pomoc dotkniętej konfliktem zbrojnym Ukrainie.

Bezpieczeństwo energetyczne i strategiczne

Litwa, będąca członkiem Unii Europejskiej i NATO, odgrywa kluczową rolę w geopolitycznym układzie regionu bałtyckiego. Istotne znaczenie ma więc współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, w tym w dążeniach do osiągnięcia niezależności energetycznej. To także rozmowy dotyczące przyszłości nowoczesnych technologii i paliw alternatywnych, takich jak np. wodór, które mogą przyczynić się do przewagi konkurencyjnej państw UE w podejściu do energetyki, a także zmian klimatycznych.

W związku z tematyką energetyczną, kolejnym ważnym gościem honorowym na Krynica Forum 2023 będzie Premier Korei Han Duck-soo wraz z liczną delegacją rządową z Seulu. Korea to kraj, który odnotował znaczący wzrost gospodarczy i technologiczny w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, co przyciąga uwagę inwestorów i liderów gospodarczych z całego świata. Dlatego też projekty dotyczące energetyki jądrowej i koreańskich inwestycji w polską drogę do atomu i transformacji energetycznej – takich jak Mały i Duży Atom, przygotowywane z zaangażowaniem Orlen Synthos Green Energy i KGHM – będą szeroko omawiane wśród zagranicznych gości i ekspertów na panelach dyskusyjnych.

Współpraca między Polską a Koreą w obszarze przemysłu zbrojeniowego, a w tym dalsze zwiększanie potencjału Wojska Polskiego, jego modernizacji i wzmocnienia dzięki zakupom koreańskiego sprzętu wojskowego będą przedmiotem wystąpień i przemówień gości honorowych strony koreańskiej, jak i przedstawicieli polskiego rządu, w tym Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Krynica Forum 2023 jako platforma współpracy i dialogu

Krynica Forum 2023 to wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi liderów politycznych, ekspertów, przedstawicieli biznesu i środowisk akademickich z wielu krajów. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także obecność pozostałych gości honorowych – Prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy, Premiera Korei Han Duck-soo, Prezydenta Słowenii w latach 2012-2022 Boruta Pahora nadaje temu wydarzeniu wyjątkowego charakteru i znaczenia.

Krynica Forum 2023 podkreśla znaczenie dialogu międzynarodowego i współpracy regionalnej jako kluczowych czynników kształtujących przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej i świata. To wydarzenie stanowi inspirację do podejmowania wspólnych działań na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego.

Krynica Forum to nie tylko miejsce wymiany myśli i doświadczeń, ale także platforma budowania mostów między kulturami, narodami i ideologiami w myśl rozwiązywania globalnych wyzwań i tworzenia lepszej przyszłości dla całego regionu CEE.

Partnerzy Krynica Forum 2023

Partnerem Głównym tegorocznej edycji jest Województwo Małopolskie, które odgrywa kluczową rolę w organizacji i promocji Krynica Forum 2023 oraz przyczynia się do wzmacniania innowacyjności, współpracy międzynarodowej i wsparcia dla przedsiębiorczości. Miastem Gospodarzem jest Krynica-Zdrój, a Partnerami Regionalnymi są Uzdrowisko Krynica – Żegiestów SA i Województwo Podkarpackie, co podkreśla znaczenie wsparcia ze strony społeczności lokalnej.