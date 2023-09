W Awiżeniach rozpoczęła się budowa Urban HUB. Duchniewicz: rozwój rejonu wileńskiego, który zapewni mieszkańcom dostęp do usług bliżej domu

Spółka SBA Urban, należąca do grupy SBA i zajmująca się budową nieruchomości, rozpoczęła budowę kompleksu handlowo-magazynowego Urban HUB w Awiżeniach w rejonie wileńskim.

Pomieszczenia będą miały 22 tys. metrów kwadratowych. Urban Hub zostanie przeznaczony na tworzenie biur, miejsc handlowych i magazyny. Na budowę budynku oraz infrastruktury planuje się przeznaczyć około 30 mln euro.

Zakończenie projektu „Urban HUB Vilnius” ma nastąpić za pół roku – wiosną 2024 r. Byłaby to siedziba około 30 różnych spółek – od sklepów detalicznych po kluby sportowe i centra usługowe.

Giedrius Muliuolis, kierownik projektu Urban HUB uważa, że obiekt jest ważnym punktem w kontekście rozwoju rynku handlu i logistyki na Litwie.

Kierownik dodaje, że mimo spowolnienia gospodarki światowej, prawie jedna trzecia pomieszczeń jest zarezerwowana.

Urban Hub w rejonie wileńskim / Fot. Materiały prasowe

Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszy się z projektu i twierdzi, że przyczyni się on do rozwoju regionu i zapewni mieszkańcom dostęp do usług obok domu. Jego zdaniem, jest to także doskonały przykład tego, jak społeczności i firmy mogą wspólnie rozwiązywać problemy.

- Cieszę się, że liczba mieszkańców rejonu wileńskiego szybko rośnie, a dzielnice mieszkaniowe się powiększają. Rozumiemy, że chcą otrzymywać usługi bliżej domu. Mamy zatem nadzieję, że projekt Urban HUB jest dobrą odpowiedzią na tę potrzebę. Będzie to szansa dla lokalnych mieszkańców na uzyskanie dostępu do usług sportowych, gastronomicznych i handlowych – mówi Duchniewicz.

Mer dodaje, że budynek mógłby stać się centrum atrakcji dla mieszkańców Awiżeni, którym brakuje miejsc rozrywki.

- Na rozwój rejonu wileńskiego patrzę w sposób bardzo złożony. Trzeba przyznać, że w Awiżeniach brakuje lokali gastronomicznych i podobnych miejsc. Po zakończeniu budowy mieszkańcy nie będą musieli jeździć do stolicy po rozrywkę i pozostaną tutaj – wyjaśnił.

Wcześniej pojawiały się informacje, że estoński bank Bigbank udzielił ponad 21 mln euro pożyczki długoterminowej na projekt.

Budową zajmuje się spółka YIT Lietuva, z którą podpisano umowę na sumę 23 mln euro. YIT Lietuva buduje też inny Urban HUB w pobliżu Kowna.

Kęstutis Vanagas, kierownik YIT Lietuva zapewnia, że pracownicy są zdeterminowani, aby zakończyć budowę dachu przed zimą, aby zimą prace można było przenieść do wnętrza budynku.

- To projekt naprawdę ambitny i wnosi nową wizję rozwoju biznesu na Litwie. (...) Dlatego wykorzystujemy wszystkie możliwości, by stworzyć nowe przestrzenie dla biznesu. Mamy nadzieję, że będzie to sprzyjać rozwojowi i wdrażaniu najlepszych pomysłów – podkreśla Vanagas.