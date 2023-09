Na Litwie duży wzrost zachorowań na grypę i COVID-19

Na Litwie wzrasta liczba przypadków zachorowań na grypę, COVID-19 i inne ostre infekcje górnych dróg oddechowych. Jednak powszechne środki kontroli zakażeń nie są jeszcze stosowane.

- Rejestrowane są przypadki trzech grup chorób: grypy, ostrych infekcji górnych dróg oddechowych i zakażenia COVID-19. W tej chwili liczba osób chorych na wszystkie te infekcje powoli rośnie, ale tylko nieznacznie, więc nie ma powodu do paniki - powiedziała agencji ELTA Daiva Razmuvienė, główna specjalistka Wydziału Zarządzania Chorobami Zakaźnymi w Narodowym Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC).

- Każdego tygodnia rejestrujemy do 20 przypadków grypy i od 9 do 10 tys. przypadków ostrych infekcji górnych dróg oddechowych. Liczba przypadków COVID-19 rośnie teraz szybciej - podczas gdy 3 tygodnie temu mieliśmy około 200 przypadków tygodniowo, teraz mamy ponad 500 - powiedziała. Dodała, że liczba przypadków koronawirusa była wyższa jesienią ubiegłego roku. - Ale nie są to jeszcze liczby, które mieliśmy jesienią ubiegłego roku - zauważa Razmuvienė.

Daiva Razmuvienė / Fot. E. Blaževič/LRT

Jednak według specjalistki, zimny okres jesienny i zmiany w aktywności człowieka, takie jak powrót dzieci do szkoły, mają wpływ na rozprzestrzenianie się tych infekcji.

Ministerstwo Ochrony Zdrowia: podjęte środki zależą od sytuacji epidemiologicznej

Według Ministerstwa Ochrony Zdrowia stosowanie środków kontroli rozprzestrzeniania się zakażeń zależy od sytuacji epidemiologicznej. W przypadku braku ogłoszonej epidemii, ale w kontekście rosnącej zachorowalności na choroby zakaźne, krajowe placówki medyczne mogą niezależnie stosować pewne ograniczenia.

- W okresie grypy i/lub choroby COVID-19 oraz innych ostrych infekcji górnych dróg oddechowych, w przypadku braku ogłoszonej epidemii, instytucje opieki medycznej i społecznej, biorąc pod uwagę dostępną infrastrukturę i zasoby, mogą stosować bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące kontroli zakażeń, takie jak zarządzanie przepływem pacjentów, noszenie środków ochrony osobistej, ograniczenie czasu trwania wizyt u pacjentów lub liczby odwiedzających - czytamy w komentarzu ministerstwa dla agencji ELTA.

Pacjenci cowidowi / Fot. Domantas Umbrasas/LRT

W październiku na Litwie będzie można zaszczepić się przeciwko nowemu szczepowi COVID-19

Obecnie zaleca się ochronę przed coraz szybciej rozprzestrzeniającymi się chorobami poprzez szczepienia. Według ministerstwa szczepionki przeciwko grypie i COVID-19 są obecnie dostępne na Litwie.

- Szczepionki przeciw grypie są wysyłane do placówek opieki zdrowotnej i zostaną dostarczone do końca września, a szczepionki przeciwko COVID-19 stosowane do tej pory mogą być zamawiane i dostarczane przez placówki medyczne - komentuje SAM.

Na początku października dostępna będzie zaktualizowana szczepionka przeciwko COVID-19 dla podtypu wariantu omikronowego koronawirusa obserwowanego w pięciu krajach europejskich.

- Strategia szczepień zaktualizowaną szczepionką jest omawiana z ekspertami, pozostały ostatnie kroki prawne i logistyczne, abyśmy mogli rozpocząć stosowanie tej szczepionki na Litwie - mówi SAM.

Szczepionki przeciw COVID-19 / Fot. J. Stacevičius/LRT

W odpowiedzi na obawy dotyczące zbyt późnego szczepienia nową szczepionką, ministerstwo twierdzi, że inne kraje europejskie rozpoczną szczepienia na przełomie września i października.

- Należy zauważyć, że organizacje międzynarodowe zalecają, aby grupy ryzyka otrzymały szczepionkę przeciwko grypie i COVID-19 podczas jednej wizyty u lekarza - dodaje ministerstwo.

W ciągu ostatniej doby u 17 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem. Według Państwowej Agencji Danych osiem osób zostało ponownie zakażonych.

Od początku pandemii łączna liczba byłych i obecnie zakażonych koronawirusem w kraju osiągnęła 1 324 307. Na Litwie chorują obecnie 1743 osoby.