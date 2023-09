Tydzień na Wileńszczyźnie. Wydarzenia kulturalne i nie tylko

Departament Dziedzictwa Kulturowego, który koordynuje Europejskie Dni Dziedzictwa , zaprasza na imprezy trwające dziesięć dni, podczas których na całej Litwie przygotowano około 300 bezpłatnych wydarzeń, odsłaniających ciekawe, intrygujące strony renowacji obiektów dziedzictwa i wskrzeszania do nowego życia, ukazujących życie i przetrwanie dziedzictwa do dnia dzisiejszego. Tegoroczny temat - "Żywe dziedzictwo: laboratorium doskonałości" - obiecuje publiczności szeroką gamę wycieczek, zajęć edukacyjnych, spacerów z przewodnikiem, dni otwartych, wystaw, spotkań z konserwatorami i badaczami.

