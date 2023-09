Gruzja nadal daleko od statusu kandydata do UE. „Potrzebne są większe wysiłki“

Wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i bezpieczeństwa Josep Borrell odwiedził wczoraj (7 września) Gruzję. Jak stwierdził, kraj ten musi zrobić większe postępy, jeśli chce otrzymać oficjalny status kandydata do Unii Europejskiej.

W zeszłym roku UE nadała Ukrainie i Mołdawii status państw kandydujących. Statusu takiego nie otrzymała natomiast Gruzja, która według Brukseli nie spełniła jeszcze wszystkich kryteriów koniecznych do uzyskania statusu kandydata. Wczoraj Gruzję odwiedził Wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i bezpieczeństwa Josep Borrell, który ponownie podkreślił, że Gruzja musi jeszcze popracować nad pewnymi kluczowymi reformami i ma na to czas do października, kiedy Unia przedstawi aktualizację w sprawie rozszerzenia.

– Praca wykonana przez Gruzję jest doceniana, ale potrzebne są większe wysiłki. Pozostało mało czasu do momentu, w którym podjęte zostaną te ważne dla przyszłości Gruzji decyzje, dlatego mocno zachęcamy gruzińskie władze, by wykorzystały tą szansę – napisał Borrell w artykule dla portalu Civil Georgia.

Liczne problemy Gruzji

Unia Europejska przedstawiła rządowi w Tbilisi listę 12 reform, które ten musi przeprowadzić by móc liczyć na status kandydata. Wśród nich znalazły się m.in. deoligarchizacja kraju, walka z podziałami politycznymi, wzmocnienie instytucji państwowych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, reformy wymiaru sprawiedliwości czy zwiększenie wolności mediów.

W ustnej aktualizacji przedstawionej w czerwcu UE zwróciła uwagę, że Gruzja spełniła jedynie 3 z 12 rekomendacji. Są one związane z równością płci, respektowaniem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i finansowaniem obrońców z urzędu.

W ostatnich miesiącach pojawiło się również wiele niepokojących sygnałów płynących z Gruzji. W lipcu uczestnicy parady równości w stolicy kraju zostali zaatakowani przez fanatyków religijnych.

Z kolei w zeszłym tygodniu rządząca krajem partia Gruzińskie Marzenie zapowiedziała wszczęcie procedury impeachmentu wobec prezydent Salome Zurabiszwili, która miała rzekomo dokonać „rażącego naruszenia gruzińskiej konstytucji”. Chodziło o to, że prezydent udała się w delegację do państw członkowskich, gdzie spotykała się z unijnymi politykami, by dyskutować na temat sytuacji Gruzji. Naruszeniem konstytucji miało być to, że Zurabiszwili nie skonsultowała się z rządem i ministerstwem spraw zagranicznych przez spotkaniem z Charlesem Michelem i Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Zaniepokojenie budzi również sytuacja byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego, który trafił do więzienia w 2021 r. za rzekome nadużywanie władzy. Niedługo później były prezydent zaczął strajki głodowe, co doprowadziło do znacznego pogorszenia jego zdrowia. Saakszwili wielokrotnie narzekał, że nie jest objęty odpowiednią opieką medyczną, a jego stan zdrowia jest wręcz bagatelizowany przez władze.

Ponadto Unia nie jest również zadowolona z polityki gruzińskiego rządu wobec wojny w Ukrainie. Gruzja bowiem nie nałożyła sankcji na Rosję, a wręcz nadal eksportuje do niej m.in. towary luksusowe. Za zmianę w podejściu do Rosji ma odpowiadać najbardziej wpływowy człowiek w kraju – Bidzina Iwaniszwilego, który jest byłym premierem i najbogatszym człowiekiem w kraju. Majątek oligarchy, według niektórych szacunków, ma się równać nawet połowie budżetu kraju.

Gruzini chcą do Unii

Gruzińskie aspiracje, by dołączyć do Unii Europejskiej i NATO zostały wpisane do konstytucji kraju, co pokazuje jak bardzo zależy mu na dołączeniu do obu organizacji.

W kwietniu w Gruzji przeprowadzono ogólnokrajowy sondaż, który pokazał, że aż 89 proc. Gruzinów jest za akcesją do UE – to najwyższy odsetek od lat. Jednocześnie tylko 38 proc. ankietowanych stwierdziło, że obecny rząd prowadzi pro-zachodnią polityką, która mogłaby pozwolić do dołączenie do Wspólnoty.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.