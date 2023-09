Zapoznanie się z historią Wilna – dla uczniów z całej Litwy

Setki litewskich uczniów biorą udział w projekcie „Wilno w twoim plecaku“, w ramach którego codziennie odwiedzają Wilno. W sumie do końca tego roku do odwiedzenia stolicy zostali zaproszeni wszyscy uczniowie klas 1-12, z których znaczna część nigdy nie była w Wilnie – dane ankietowe pokazały, że co dziesiąte dziecko, które uczestniczyło w projekcie, odwiedziło Wilno po raz pierwszy.

Wilno, które przez cały rok obchodzi swoje 700. urodziny, zadziwia nie tylko obfitością imprez i wystaw, ale także różnorodnymi edukacjami i wycieczkami. Projekt „Wilno w twoim plecaku”, który wystartował wiosną, zaprasza wszystkich litewskich uczniów do poszerzenia horyzontów i zapoznania się z historią, obecnymi i przyszłymi perspektywami stolicy świętującej swoje urodziny. Na spotkaniu z miastem młodzi goście doświadczają nie tylko niezliczonych odkryć, ale także uczą się pracy w zespołach. W ciągu kilku wiosennych miesięcy w Wilnie ponad 20 tysięcy uczniów z prawie 70 litewskich miast i miasteczek wzięło udział w wycieczkach, dane ankietowe wykazały, że co dziesiąte dziecko odwiedziło Wilno po raz pierwszy.

Poznawanie historii Wilna jest jednym z filarów obchodów 700-lecia miasta

Inga Romanovskienė, szefowa Wileńskiej Miejskiej Agencji Rozwoju Turystyki i Biznesu Go Vilnius, mówi, że zapoznanie młodych turystów i mieszkańców stolicy nie tylko z historią Wilna, ale także z nowoczesnym obliczem miasta i ogromnymi możliwościami, jakie oferuje, jest jednym z głównych celów obchodów 700-lecia.

Inga Romanovskienė / Fot. D. Umbrasas/LRT

- Fakt, że znaczna liczba uczniów kraju nigdy wcześniej nie była w Wilnie, pokazuje, że takie wycieczki są szczególnie potrzebne, ponieważ Wilno jest stolicą Litwy i bez względu na to, gdzie się urodziłeś i gdzie mieszkasz, to miasto należy do nas wszystkich. Chcemy, aby dzieci z całej Litwy czuły, rozumiały i kochały Wilno od najmłodszych lat. A kiedy to zrobić, jeśli nie w roku, kiedy obchodzimy jego jubileusz pod hasłem „Wilno: 700 lat młode”. Dlatego w tym roku oferujemy uczniom z całej Litwy niepowtarzalną okazję do poznania miasta w inny sposób – poprzez różne zmysły, zabawnie i kreatywnie – mówi Inga Romanovskiene, szefowa Go Vilnius.

Według kanclerz Giedrė Balčytytė z Kancelarii Rządu Republiki Litewskiej takie projekty przyczyniają się do rozwoju obywatelstwa oraz dumy z państwa i stolicy swojego kraju.

- Obchody jubileuszu Wilna są doskonałą okazją do zatrzymania się na chwilę i refleksji nad życiem stolicy Litwy na przestrzeni wieków. Jednocześnie jest to sposób na spojrzenie na przyszłe perspektywy miasta i kraju. Mając na uwadze przyszłość kraju, uczniów i edukację, rząd przyczynia się do realizacji inicjatyw programu 700-lecia Wilna, w tym projektu wycieczek uczniowskich „Wilno w twoim plecaku“, który stworzył wszystkim uczniom w kraju możliwość poznania historii stolicy Litwy, jej dziedzictwa i innowacji oraz przeniesienia procesu edukacyjnego przynajmniej na krótko z klasy na ulice Wilna, które żyją przeszłymi i przyszłymi historiami - powiedziała Giedre Balčytytė.

Wilno w twoim plecaku / Fot. Go Vilnius

Organizatorzy imprezy oferują 3 różne programy

Projekt „Wilno w twoim plecaku" zaprasza do udziału wszystkich uczniów klas 1-12. Podczas różnych gier, zadań i wciągających opowieści przewodników młodzi zwiedzający zapoznają się z historią i teraźniejszością Wilna, uczą się rozumieć dziedzictwo stolicy i słuchają wyjątkowych historii słynnych wilnian. Projekt potrwa do grudnia 2023 r.

Organizatorzy projektu są przekonani, że wycieczki rozwijają również inne cechy uczniów niezbędne do życia: krytyczne myślenie, rozumienie ekspresji kulturowej, kreatywność, wzmacniają współpracę i komunikację. Uczniowie są zachęcani do zrozumienia historycznych związków Wilna z teraźniejszością, przewodnicy stawiają pytania dotyczące rozwoju Wilna i zachęcają dzieci do odkrywania środowiska poszukując w nim odpowiedzi.

Po różnych wyzwaniach młodzi ludzie są zaproszeni do podjęcia kreatywnego zadania - stworzenia mapy własnego miasta, która łączy historie Wilna z historiami ich miejsca zamieszkania. Uczniowie mogą szukać podobieństw w obiektach przyrodniczych, nazwach miejscowości i ulic, różnych osobowościach i własnym życiu, a także w miejskich opowieściach i legendach. W ten sposób nawet dzieci mieszkające w najbardziej oddalonych zakótkach od stolicy poczują się związane ze stolicą Litwy.

Wilno w twoim plecaku / Fot. Go Vilnius

Organizatorzy imprezy oferują młodym gościom Wilna 3 różne programy, w zależności od ich wieku.

Dla uczniów klas 1-4 przygotowano program, w którym młodzi goście doświadczają podróży od założenia miasta do współczesności. Na uczestników czekają kreatywne historie mieszkających w Wilnie osobowości i różne zajęcia.

Na uczniów klas 5-8 czeka wycieczka, podczas której dzieci zapoznają się z różnymi motywami przeszłości i teraźniejszości Wilna. Podczas wycieczki łączone są części historii miasta i nowoczesności, opowiada się o postaciach historycznych i współczesnych, które przyczyniły się do rozwoju miasta, a uczestnicy są podzieleni na różne zespoły i rywalizują z innymi zespołami podczas zadań.

Interaktywna gra na orientację czeka na uczniów klas 9-12. Podczas niej stają przed różnymi wyzwaniami i zadaniami.

Uczniowie proszeni są o rejestrację do projektu pod następującym adresem www.700vilnius.lt/vilnius-tavo-kuprineje.