Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał Bułgarię do uznania związków osób tej samej płci

Darina Koiłowa zgłosiła się do Centrum Wspomaganego Rozrodu, które finansuje zapłodnienie in vitro u kobiet niezależnie od tego, czy mają partnera, czy nie, a także od ich własnej płodności. Wypełniła wniosek, w którym poprosiła o podanie stanu cywilnego oraz nazwiska męża i partnera. Darina prawidłowo podała, że jest w związku małżeńskim z Lilią.

Sąd nie zobowiązał Bułgarii do wprowadzenia małżeństw między parami tej samej płci, ale do uregulowania ich relacji w lokalnym ustawodawstwie w celu uzyskania ochrony ich życia prywatnego i rodzinnego, które są chronione przez Europejską Konwencję Praw Człowieka.

