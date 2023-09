Noblista Dmitrij Muratow „zagranicznym agentem”

– Co tu jest do komentowania? O komentarz zwróćcie się do ministerstwa sprawiedliwości – napisano na stronie internetowej gazety.

Założyciel i redaktor naczelny gazety „Nowaja Gazieta” Dmitrij Muratow „wykorzystywał zagraniczne platformy do rozpowszechniania opinii mających na celu wytworzenia negatywnego podejścia do zagranicznej i wewnętrznej polityki Federacji Rosyjskiej”, stwierdziło rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości o uzasadnieniu decyzji.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme