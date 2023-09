Jakštas: ministerstwo nie przygotowuje się do szturmu strajkujących nauczycieli

Przypominamy, że nauczyciele niezadowoleni z zarobków i warunków pracy wyznaczyli już terminy przyszłych strajków. We wtorek zdecydowali, że strajk ostrzegawczy odbędzie się 15 września, a prawdziwy od 29 września. Nie jest jeszcze jasne, jak długo potrwa, pedagodzy twierdzą, że do miesiąca.

- Oceniam to po prostu jako unikanie odpowiedzialności. Rozumiemy, że krajowe porozumienie w sprawie oświaty jest podpisane do 2030 roku – zostały ustalone działania pośrednie, kto, co i do kiedy ma zrobić. Być może myśląc o tym, że po wygranych wyborach trzeba będzie dotrzymać obietnic, politycy chcą uciec od tej odpowiedzialności – sugerował Jakštas.

- Nie widzę powodów do ogłoszenia strajku, mam nadzieję, że nauczyciele zobaczą to samo – podkreślił.

Wspominając strajk nauczycieli w 2018 r. minister oświaty, nauki i sportu Gintautas Jakštas stwierdził, że tym razem resort nie przygotowuje się do szturmu pedagogów. Minister, który nie widzi powodów do strajku, niepokoi się jednak możliwymi skutkami protestów.

