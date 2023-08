Maisto bankas otworzył pierwszą na Litwie jadłodzielnię

Do jadłodzielni osoba będzie mogła przyjść raz w tygodniu i wziąć od pięciu do siedmiu kilogramów żywności.

Minister opieki socjalnej i pracy Monika Navickienė stwierdziła, że ​​pojawienie się jadłodzielnie to „krok, który pokazuje, że chcemy przejść od wyjaśniania konkretnej osobie, co ma jeść” do konkretnego wyboru.

Z usług jadłodzielni mogą korzystać mieszkańcy Wilna i rejonu wileńskiego, którzy z powodu złej sytuacji finansowej zwracali się do Maisto bankas, prosząc o jedzenie. Pracownicy socjalni zalecają organizacji, by pomóc właśnie tym mieszkańcom.

