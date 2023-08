Rosja: nie będzie międzynarodowego śledztwa w sprawie śmierci Prigożyna

Rosja odmówiła umożliwienia przeprowadzenia niezależnego i międzynarodowego śledztwa na temat przyczyn katastrofy lotniczej, w której zginęło kierownictwo najemniczej Grupy Wagnera.

Prywatny odrzutowiec Embraer Legacy 600 spadł na ziemię w obwodzie twerskim w Rosji tydzień temu, czyli w środę 23 sierpnia. Na pokładzie znajdowało się 10 osób – troje członków załogi i siedmiu pasażerów, którzy byli wysokimi rangą dowódcami rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera.

Zginęły wszystkie znajdujące się w samolocie osoby, w tym założyciel i sponsor Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oraz polowy komendant najemników Dmitrij Utkin. Ich tożsamość miały potwierdzić przeprowadzone na zlecenie Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej badania DNA.

Wiele wskazuje, że to nie był wypadek

Tajemnicą pozostaje jednak przyczyna katastrofy, a wiele poszlak wskazuje na to, że na Prigożyna i jego ludzi mógł zostać przeprowadzony zamach. Świadkowie informują o tym, że usłyszeli huk w powietrzu, a potem widzieli maszynę spadającą niemal pionowo w dół.

Taki przebieg zdarzenia potwierdza także kilka amatorskich nagrań. Również zapisy radarów wskazują na to, że Embraer Legacy obniżył swoją wysokość bardzo gwałtownie – aż o 2,4 kilometra w ciągu zaledwie 30 sekund.

Maszyna rozpadała się też najprawdopodobniej już w powietrzu, bo jej szczątki znaleziono w promieniu trzech kilometrów od miejsca upadku kadłuba. Również filmy pokazują lecące w dół fragmenty samolotu.

Brazylijczycy chcieli wziąć udział w śledztwie

Producent rozbitego samolotu, brazylijska firma Embraer, jest zainteresowana dokładnym wyjaśnieniem przyczyn katastrofy. Chodzi o względy praktyczne. Gdyby okazało się, że doszło do jakiejś awarii, producent maszyny powinien o tym wiedzieć.

Ponadto, firma Embraer dysponuje wiedzą i narzędziami do badania szczątków samolotów własnej produkcji. Brazylijskie Centrum Badań i Zapobiegania Wypadkom Lotniczym (CENIPA) wystąpiło więc do strony rosyjskiej o dopuszczenie go do śledztwa, a tym samym uczynienie go międzynarodowym.

Możliwość stworzenia takiego dochodzenia przewiduje regulująca cywilny ruch lotniczy konwencja chicagowska obowiązująca od 1947 r. Rosja jednak odpowiedziała CENIPA, że nie zamierza skorzystać z tej możliwości.

I strona rosyjska ma do tego prawo, bo lot z Moskwy do Petersburga był połączeniem krajowym, więc jego przebieg może być rozpatrywany tylko przez rosyjskie organy. Dyrektor CENIPA Marcelo Moreno potwierdził, że udział zagranicznych podmiotów mogących ułatwić śledztwo „jest jedynie zalecany”.

To był zamach zorganizowany przez GRU?

Odmowa skorzystania z pomocy Brazylii w śledztwie na temat katastrofy samolotu Prigożyna została jednak potraktowania przez wielu obserwatorów jako chęć zatuszowania jej okoliczności.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony, w swoich codziennych analizach dotyczących sytuacji w Rosji i Ukrainie, przekazało, że służby wywiadowcze Wielkiej Brytanii też podejrzewają, że doszło do zamachu na Prigożyna, a jego mózgiem miał być dowódca jednej z tajnych jednostek rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU gen. Andriej Awerjanow.

Sami Rosjanie podejrzewają nawet swoje władze do zorganizowanie ataku na dowództwo Grupy Wagnera. Według sondażu przeprowadzonego przez think-tank Open Minds Institute dla brytyjskiego dziennika „The Sunday Times” 28,4 proc. Rosjan jest całkowicie przekonanych, że doszło do zamachu. Dla porównania 28,3 proc. podejrzewa problemy techniczne. 8 proc. ankietowanych jest zaś pewnych, że wszystko ukartował Władimir Putin.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.