Premiera spektaklu młodych twórców Polskiego Teatru w Wilnie

- Spektakl rzuca światło na temat, z którym każdy z nas może się utożsamić: walka z hejtem i niesprawiedliwym osądem, zarówno w świecie mediów społecznościowych, jak i w życiu codziennym. Przez wyjątkowe monologi aktorów, "Spowiedź" tworzy fascynujący portret problemów, z którymi borykają się oni na co dzień, konfrontując się z oskarżeniami i zarzutami, które mogą okazać się fałszywe. W scenicznej opowieści, niedokończone figury świętych domagają się sprawiedliwości za pośrednictwem rzeźbiarki, która jest ich twórczynią. Wnikliwa refleksja nieuchronnie prowadzi do momentu, w którym Frasobliwy daje rozgrzeszenie, uświadamiając, że każdy twórca boryka się z niedoskonałościami swojego dzieła – tłumaczą twórcy przestawienia w nadesłanym komunikacie prasowym.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme