Choroby układu krążenia pozostają główną przyczyną zgonów na Litwie

Choroby układu krążenia to schorzenia narządów i tkanek układu krążenia, w szczególności serca, tętnic i żył. Do chorób układu krążenia zalicza się miażdżycę, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu i przewodzenia, zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatię, niewydolność serca, udar mózgu, choroby żył obwodowych, obrzęk limfatyczny i in.

- Mamy nadzieję, że w tym roku będziemy w stanie jeszcze bardziej zmniejszyć liczbę zgonów z powodu chorób układu krążenia. W dniu 1 maja br. wprowadzono zaktualizowany program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Litwy, który jest otwarty dla mężczyzn i kobiet w wieku od 40 do 60 lat, którzy nie cierpią na choroby układu krążenia. (...) Dlatego gorąco zachęcam wszystkich, którzy mogą wziąć udział w tym programie, aby to zrobili – apeluje lekarka.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme