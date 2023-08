VSD: litwinizm nie stanowi obecnie realnego zagrożenia dla suwerenności Litwy

Stanowisko to doprowadziło do represji ze strony reżimu w Mińsku i zmusiło najbardziej aktywnych zwolenników ideologii do ucieczki do krajów Unii Europejskiej, w tym na Litwę, gdzie stanowią część aktywnej opozycji.

Departament zwraca uwagę, że litwiniści mają negatywny stosunek do rządzących reżimów w Moskwie i Mińsku oraz zdecydowanie odrzucają ich oficjalną narrację historyczną, że Rosjanie i Białorusini to „jeden naród”.

- Według oceny VSD, działalność zwolenników ideologii litwinizmu nie stanowi obecnie realnego zagrożenia dla suwerenności, porządku konstytucyjnego i integralności terytorialnej Republiki Litewskiej, ale rozpowszechniane przez nich postawy ideologiczne mogą zwiększać napięcia międzyetniczne w państwie i podżegać do negatywnego nastawienia do lojalnej wobec państwa części społeczności białoruskiej na Litwie – oświadczył litewski wywiad dla agencji BNS.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme