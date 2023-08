Rozważają wprowadzenie zakazu podróżowania do Rosji i na Białoruś dla niektórych mieszkańców Litwy

- Dyskusja dotyczyła głównych celów - osób, które są upoważnione do pracy z informacjami niejawnymi i ściśle tajnymi. Celem nie jest ograniczenie się do tego kręgu osób, ale poszerzenie listy, ponieważ są atrakcyjnymi celami. Ludzie mogą napotkać się z problemami, jeśli mają niższy poziom tajności, w tym osoby pracujące w strategicznych obiektach – powiedział Vitkauskas.

Podsumował, że decyzja o zakazie podróży do Rosji lub Białorusi objęłaby szerszy krąg osób, które mogą być zagrożone na przejściach granicznych. Jak powiedział Vitkauskas, chroniłoby to nie tylko interesy państwa, ale także samych ludzi, którzy decydują się na podróż na Białoruś.

