Cichanouska o sprawie Karacz: nie ma powodu, by wątpić w zasadność działań władz Litwy

Gdyby zostały one dostosowane do sankcji nałożonych na obywateli Rosji wiosną, utrudniłyby Białorusinom wjazd na Litwę i nabywanie nieruchomości..

Po tym, jak Białoruś zezwoliła grupie najemników Wagnera na wjazd do kraju po nieudanym zamachu stanu w Rosji, niektórzy litewscy politycy zapowiadają, że jesienią powrócą do debaty na temat ujednolicenia ograniczeń dla Rosjan i Białorusinów.

Tego samego zdania jest również Cichanouska. - Bardzo ważne jest, aby nie wrzucać Białorusinów i Rosjan do tego samego worka, ponieważ nasz kontekst jest zupełnie inny. Białorusini są przeciwko wojnie, Białorusini są przeciwko reżimowi, który doprowadził nasz kraj do tej wojny - powiedziała dziennikarzom.

- Nie wiem zbyt wiele o jej działalności, ale wiem, że pomaga uchodźcom z Białorusi. Wiem, że jest do mnie dość negatywnie nastawiona, ale nie ma powodu, by ktokolwiek mnie lubił – dodała liderka białoruskiej opozycji.

