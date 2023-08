Polevikova nie daje za wygraną. Odwołuje się do sądu

W lipcu Ministerstwo Kultury ogłosiło, że Audronis Imbrasas, krytyk tańca, menedżer kultury i były wiceminister kultury, wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Wileńskiego Starego Teatru. Do niedawna był on dyrektorem Centrum Kultury w Wisagini.

W lipcu STT ogłosiła, że w skład komisji wchodzą urzędnicy służby cywilnej lub pracownicy bezpośrednio lub pośrednio podlegli organizatorowi konkursu, co może prowadzić do nieprzejrzystych decyzji.

Ze względu na wątpliwości co do przejrzystości konkursu na stanowisko dyrektora Wileńskiego Starego Teatru, była szefowa tej instytucji Olga Polevikova, odwołuje się do sądu.

