Liczba pierwszaków w polskich szkołach na Wileńszczyźnie nie maleje

Za kilka tygodni naukę w polskich szkoła rozpocznie ok. 1 tys. pierwszaków – wynika ze wstępnych szacunków Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Przed rokiem do pierwszych klas przystąpiło 1011 uczniów. Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Krystyna Dzierżyńska zaznacza, że z roku na rok widać lekko rosnąca tendencję.

- Najważniejsze, że liczba uczniów nam nie spada. Konkretną liczbę pierwszoklasistów będziemy wiedzieli dopiero w końcu września, kiedy zostanie zamknięty rejestr uczniów – mówi rozmówczyni.

Dzierżyńska do tegorocznych wyzwań w litewskiej oświacie, z którymi będzie musiała zmierzyć się każda szkoła, zalicza kolejne reformy. LRT.lt przypomina, że w tym roku szkolnym odnowione podstawy programowe obejmą klasy nieparzyste.

Rozmówczyni tłumaczy, że tego lata nauczyciele nie mieli czasu na odpoczynek, bo się dokształcali. – Tak jak to u nas bywa – z marszu wprowadzono znowelizowane programy nauczania. Dlatego nauczyciel musiał samodzielnie przygotować nowe plany nauczania, dostosować pracę w systemie nauki włączającej – tłumaczy Dzierżyńska. Wskazuje również na brak odpowiednich podręczników.

Krystyna Dzierżyńska / Fot. D. Umbrasas/LRT

- Tradycyjnie to nauczyciel będzie musiał dołożyć wszelkich starań, żeby na dowolne sposoby zacząć swoją pracę już według nowych wymagań, z kolei uczeń też będzie musiał się przystosować do nowych programów i sposobów nauczania, niekoniecznie z podręcznika – zaznacza.

Dzierżyńska twierdzi, że Macierz Szkolna cały czas monitoruje sytuację.

- Mamy informację z wydawnictwa „Briedis”, że na język polski zostały przetłumaczone oraz są już wydane dwa podręczniki do historii i dwa podręczniki do geografii. Wydawnictwo to ma też wydany polskojęzyczny podręcznik do matematyki. Zachęcamy szkoły, by się nastawiły na zakup tych podręczników. Tu wchodzą w grę środki finansowe, a rozumiemy, że z nimi jest nieraz krucho – ubolewa prezeska.

Podkreśla, że podręczniki i zeszyty ćwiczeń do języka ojczystego dla klas 1-12 już po raz szósty dojadą do polskich szkół z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

- Bardzo ważne jest, że w tych podręcznikach znajdziemy współczesną polszczyznę. Ma to szczególne znaczenie, gdyż ten rok będzie naznaczony państwowym egzaminem państwowym z języka ojczystego – przypomina Dzierżyńska.

Zaznacza, że polskie placówki dość dobrze sobie radzą również z kompletowaniem zestawu kadry pedagogicznej.

Pierwszacy / BNS nuotr.

- Z rozmowy z dyrektorami poszczególnych szkół wynika, że polskie placówki dobrze sobie radzą – już mają potrzebny komplet nauczycieli bądź gorączkowo poszukują jednego czy drugiego przedmiotowca. Bazujemy na nauczycielach tej starszej daty. Pytanie, co będziemy robić dalej? Ogromna rola dyrektorów, jak sobie poradzą z tym wyzwaniem. Nie mniej ważne jest, by sam nauczyciel chciał dalej pracować. Pocieszające jest jednak, że w tym roku studia pedagogiczne wybrało więcej osób niż rok temu – mówi Dzierżyńska.

W rozmowie z LRT.lt Dzierżyńska powiedziała, że na Litwę już wkrótce dotrą wyprawki dla pierwszaków.

- Będzie to tradycyjnie pełny, wyposażony, ergonomiczny plecak dla ucznia pierwszej klasy. Mieliśmy też informacje od Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego”, że w bieżącym roku również będzie realizowany finansowy projekt Bon pierwszaka, przeznaczony na potrzeby edukacyjne dziecka. Projekt ten bezpośrednio finansuje Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Już z wyprzedzeniem dziękujemy darczyńcom, sponsorom oraz całej Rzeczy Pospolitej Polskiej – zaznacza prezeska.