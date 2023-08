Rolnicy oczekują pomocy w związku z klęską żywiołową

- Budżet opiewa na ponad 1,6 miliarda euro, z pewnością byłaby to okazja do udzielenia pomocy. Nie mówię tu o rezygnacji ze zbierania plonów, ale o naprawie dachów budynków, ewentualnie przywróceniu sprzętu do stanu używalności - uważa Mažeika.

Ministerstwo Rolnictwa obiecuje wypłatę rekompensat dla gospodarstw dotkniętych sierpniową nawałnicą. Jednak opozycja twierdzi, że ​​samorządy do tej pory nie podały nawet sumy strat. Rolnicy nie pokładają wielkich nadziei, liczą na to, że straty, przynajmniej częściowo, zostaną zrekompensowane przez spółki ubezpieczeniowe.

