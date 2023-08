Katarzyna Zvonkuvienė zorganizowała spotkanie rodzin wychowujących dzieci z autyzmem

Statystyki wskazują, że na świecie rośnie liczba osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale bolesne doświadczenie pokazuje, że rodzice autystycznych dzieci są pozostawieni sami. Społeczeństwu brakuje zrozumienia, czym są zaburzenia autyzmu. Ambasadorką rodziców takich dzieci na Litwie jest piosenkarka Katarzyna Zvonkuvienė. Artystka wychowuje syna z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dlatego zorganizowała spotkanie z rodzicami, aby podzielić się swoimi doświadczeniami - czytamy w komunikacie prasowym.

W imprezie w rejonie kiejdańskim wzięło udział około 200 rodziców, dzieci i tych, którzy nie są obojętni wobec dzieci z autyzmem. Laura Aurylė, która wychowuje syna z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, cieszy się, że może znaleźć ukojenie nie tylko wirtualnie i uważa, że ​​dyskusje z rodzicami znajdującymi się w podobnej sytuacji jest łatwiejsze niż zamykanie się w sobie.

- Po diagnozie ogarnia niepewność, jak pomóc swojemu długo wyczekiwanemu dziecku, w szczególności po tym, gdy dowiadujesz się, że nie ma lekarstwa. Jest tylko miłość, troska, ciężka praca z dzieckiem i wiara, że ​​jutro, pojutrze czy za rok - będzie lepiej. Życie rodzinne jest jak kolejka górska: pełna cudownych wzlotów i upadków – twierdzi Aurylė.

Statystyki pokazują, że coraz więcej osób słyszy diagnozę zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jeśli około dziesięć lat temu częstość występowania autyzmu na świecie wynosiła 1 na 100, dzisiaj autyzm jest rozpoznawany jako 1 na 44 osób.

Katažina Zvonkuvienė i Laura Aurylė / Fot. Materiały prasowe

Organizatorzy twierdzą, że zdecydowana większość rodziców nieustannie poszukuje informacji i nowych metod pomocy, dlatego podobne spotkania są na wagę złota. Rodzice zaznaczają, że brakuje im pomocy specjalistów.

- Trudno opisać stres, rozpacz i poczucie winy, przez które codziennie przechodzą matki takich dzieci, zastanawiając się, co zrobiły źle i jak by to było, gdyby dziecko było „zdrowe”. Jak powiedział pewien kowieński terapeuta, rodzice, którzy stracili dziecko, opłakują go przez kilka lat, a rodzice wychowujący dziecko niepełnosprawne, opłakują go przez całe życie. To są niezwykle trudne doświadczenia, więc trzeba dużo wsparcia i zrozumienia ze strony otoczenia – uważa Aurylė.

- Niewielu ludzi rozumie trudności, z jakimi borykają się rodzice i bliscy, którzy mają w swoim otoczeniu osobę z autyzmem, a zwłaszcza dziecko. Nadal często uważa się, że maluch, który upada na ziemię na ulicy lub w centrum handlowym, histerycznie krzyczy i jest uparty, ma być po prostu źle wychowywanym. Rzadko kto pomyśli o tym, że jest to powiązane z wyzwaniami w rozwoju dziecka. Dlatego bezpośrednia reakcja otoczenia jeszcze bardziej rani i łamie psychicznie takich rodziców - podzieliła się Aurylė.

Zvonkuvienė zaznaczyła, że spotkanie w rejonie kiejdańskim odbyło się wyłącznie dzięki życzliwości ludzi.