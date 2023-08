Minister: 7 mln euro dla nauczycieli rozpoczynających pracę według zaktualizowanych programów nauczania

Kolejną innowacją jest to, że w tym roku szkolnym jedenastoklasiści przystąpią do testów pośrednich w ramach egzaminu maturalnego, które będą stanowić 40 proc. oceny z egzaminu.

Pojawią się również 52 nowe podręczniki do języka litewskiego i literatury, historii, matematyki, geografii, biologii, nauk przyrodniczych, edukacji społecznej, astronomii, fizyki, ekonomii i przedsiębiorczości. Podręczniki będą trafiać do szkół stopniowo, a do września ma się ich ukazać około 60.

W środę minister w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że od września nauczyciele będą poświęcać dodatkowo 20 proc. swojego czasu na przygotowanie się do zmian programowych. – Odpowiednie fundusze zostaną przekierowane właśnie na to. Kwota 7 mln euro – zapowiedział Jakštas.

