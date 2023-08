Litewski historyk: Cud nad Wisłą pozwolił Litwinom jeszcze przez 18 lat cieszyć się wolnością

- W litewskiej przestrzeni publicznej coraz bardziej otwarcie mówi się o okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak też konkretnie o Bitwie Warszawskiej. Gdy mówimy o Cudzie nad Wisłą, nie musimy pamiętać o stosunkach polsko-litewskich tego okresu, a zwróćmy uwagę, jak dobre są teraz. Powstaje wygodna atmosfera do interesowania się nie tylko historią własnego, ale również sąsiedniego kraju. Wycieczki do Polski, jakie są często organizowane przez Litwinów, pokazują, że takie zainteresowanie tylko wzrasta. Polska już się nie kojarzy wyłącznie z zakupami, ale również z bogatą kulturą i historią. To mnie tylko cieszy - podsumowuje dyrektor Instytutu Historii Litwy.

- Celem bolszewików w 1920 r. nie była wyłącznie Warszawa. Miała być zaledwie pierwszym etapem przyszłego zwycięstwa na całym świecie. Bolszewicy w ogóle nie liczyli na to, że Polska stanie się dla nich poważnym przeciwnikiem. Chcieli dotrzeć do Berlina i dokonać światowej rewolucji, czyli wesprzeć siły komunistyczne w Europie. Głównym celem było sprawienie, że cała Europa stanie się komunistyczna. Musimy więc mówić o Bitwie Warszawskiej również w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dzisiejsze wydarzenia pozwalają zrozumieć jej znaczenie - uważa rozmówca.

Aby lepiej zrozumieć znaczenie i nazwę Cudu nad Wisłą, historyk Nikžentaitis radzi powrócić do czasów współczesnych i porównać wydarzenia z 1920 r. do „cudu przy Kijowie“, czyli bitwy o Kijów z ubiegłego roku.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme