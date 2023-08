„Uruchomiliśmy plan awaryjny“. Reaktor Orlen Lietuvu kontynuuje podróż

Reaktor, który zostanie umieszczony w nowej elektrowni, budowanej w jedynej rafinerii w krajach bałtyckich wyruszył z portu w Kłajpedzie w nocy z 5 na 6 sierpnia. Laimonas Rimkus, dyrektor generalny Bega, powiedział wcześniej, że firma musiała poczynić specjalne przygotowania do odbioru ładunku, ponieważ jest on wyjątkowo duży, bardzo ciężki.

LRT.lt przypomina, że podróż największego ładunku w historii kraju, która rozpoczęła się 3 sierpnia, nie obyła się bez problemów - w niedzielę transport przewożący reaktor należący do Orlen Lietuva z Kłajpedy do Możejek utknął we wsi Ėrlenai w obwodzie kreteńskim.

Wcześniejszy plan zakładał przejazd ze Skuodas do Aleksandrii, zatrzymanie się tam, a następnie przejazd do Židiki następnej nocy. Teraz plan zakłada pokonanie tej odległości w ciągu jednej nocy.

