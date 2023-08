Tydzień na Wileńszczyźnie. Wydarzenia kulturalne i nie tylko

Jak spędzić najbliższy weekend oraz tydzień w Wilnie i na Wileńszczyźnie? Proponujemy zestawienia najciekawszych wydarzeń.

W dniach 12 - 13 sierpnia w Obserwatorium Astronomicznym w Molatach (ul. Žvaigždžių 12, Kulionys, rej. malacki) odbędzie się spotkanie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii.

Rok 2023 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika. Przypada w nim 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci wielkiego polskiego astronoma. Jest to świetna okazja by lepiej poznać sylwetkę genialnego uczonego, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” – jego liczne zainteresowania, dokonania i przełomowe odkrycia naukowe. Tegoroczne obchody są też doskonałym pretekstem do opowiedzenia o współczesnych polskich osiągnięciach w dziedzinie astronomii. W związku z tym, Instytut Polski w Wilnie zaprosił na Litwę prawdziwych pasjonatów nauki o ciałach niebieskich, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii. Astronomowie-amatorzy wygłoszą ciekawe wykłady, przeprowadzą dzienne obserwacje Słońca i zorganizują warsztaty dla najmłodszych!

Materiał promocyjny organizatorów

12 sierpnia o godz. 15.00 we wsi Szawle (rejon szyrwicki) odbędzie się XIX Festyn Kultury Polskiej Ziemi Szyrwinckiej „Śpiewaj z nami”.

Wystąpią zespoły ludowe Czerwone Maki, Oktawa, Tumielanka, Srebrne Pasemko, Muśnicka Kapela Wiejska, chór Ojczyzna z Węgorzewa oraz zespół Świętojańska Kamratnia z Krakowa.

W czasie imprezy zespół „Tatarski smak” zapozna z narodową tatarską kuchnią. Będą też niespodzianki dla dzieci.

Materiał promocyjny organizatorów

Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie zaprasza na Mały Kiermasz Świętego Rocha, który odbędzie się 13 sierpnia od godziny 11.00 do 14.00.

W czasie imprezy będzie okazja do nabycia ziół leczniczych, które 15 sierpnia, w dniu Matki Boskiej Zielnej, można będzie poświęcić.

Muzeum znajduje się w parafii Świętego Michała Archanioła w Rukojniach, w której jednym z odpustów jest odpust św. Rocha. Św. Roch jest patronem aptekarzy, lekarzy, ogrodników, rolników, szpitali i więźniów. Uważany jest także za opiekuna zwierząt domowych.

Materiał promocyjny organizatorów

Stowarzyszenie Muzyków Wileńszczyzny zaprasza 13 sierpnia o godz.15.00 do wsi Bieliszki w rejonie wileńskim. Tutaj przy jeziorze Oświe odbędzie się taneczna zabawa „Na weselną nutę”.

Zabawie weselnej towarzyszą soliści i zespoły Wileńszczyzny oraz goście imprezy. Po koncercie odbędzie się dyskoteka z DJ Jeriomasem.

Materiał promocyjny organizatorów

Niestety, lato nieuchronnie dobiega końca i już w najbliższą niedzielę, 13 sierpnia o godz. 15.00, VIII Festiwal „Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach” już po raz ostatni zaprosi melomanów do spotkania się w parku pałacowym.

Na koncercie finałowym festiwalu wyjątkowy program wykona jedyne na Litwie trio zawodowych wokalistek jazzowych "The Ditties". Będzie to spektakularny akord finałowy festiwalu, wesoły, pełen wdzięku i elegancki akcent w rytmie swingu. Żartobliwość, wyrafinowanie, kobieca energia, elegancja, pasja i profesjonalizm urzekną każdego i nie pozwolą zapomnieć o trzech wyjątkowych królowych swingu przez długi czas.

Materiał promocyjny organizatorów

W dniach 13-15 sierpnia odbędą się koncerty muzyki klasycznej na Litwe i w Austrii w ramach projektu „Koncerty muzyki klasycznej dla Polonii austriackiej i litewskiej”.

13 sierpnia o godz. 11.30 - koncert i oprawa Mszy Św. w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach, 14 sierpnia o godz. 14.00 - koncert na Zamku w Trokach, 15 sierpnia o godz. 11.00 - oprawa Mszy św. i koncert w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podborzu.

Materiał promocyjny organizatorów

15 sierpnia o godz. 9.00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach (rejon solecznicki) rozpoczną się uroczystości z okazji Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwanego także Świętem Matki Boskiej Zielnej.

W Kościele Święto Matki Boskiej Zielnej jest obchodzone od V wieku. W krajach europejskich czci się Matkę Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i roślinności. W tym dniu podczas nabożeństw święci się zioła i kwiaty, modli o błogosławieństwo dla pól i plonów. Obchody Święta Matki Boskiej Zielnej w Turgielach zostały zapoczątkowane przed kilkunastu laty przez byłego proboszcza parafii Turgiele księdza Józefa Aszkiełowicza i na stałe wpisały się do kalendarza najważniejszych uroczystości kulturalno-religijnych tej parafii.

O godz. 9.00 rozpocznie się Msza św. odpustowa w kościele pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny. O godz. 11.00 koncert na boisku Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego. Wystąpią zespół folklorystyczny „Turgielanka”, Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, kapela muzyki ludowej Centrum Kultury w Porubanku, kapela „Solczanie”, zespół JuDuo.

Materiał promocyjny organizatorów

15 sierpnia Franciszkańskie Centrum Kultury i Duchowości wraz z braćmi franciszkanami serdecznie zapraszają na festyn „Zielna u franciszkanów”, który odbędzie się po Mszy św. odpustowej o godz. 11.30 (ul. Franciszkańska 1A, Wilno).

O godz. 13.00 zabawę festynową na wirydarzu klasztornym rozpocznie orkiestra dęta z Pucka wraz z zespołem kleryckim z Łodzi-Łagiewnik „Pokój i Dobro”. W programie są też różne atrakcje dla dzieci: konkursy, zapoznanie się z ciekawą książką, batut.

Zielna u franciszkanów / Fot. Wikipedia

Wileński Rejonowy Oddział ZPL, koła ZPL w Kowalczukach, Szumsku oraz w Kienie 15 sierpnia zapraszają na XXIII Święto Rodzin i imprezę dożynkową „Witaj, Święta, Wniebowzięta”.

O godz. 12.00 w kościele św. Michała Archanioła w Szumsku zostanie odprawiona uroczysta Msza święta z poświęceniem wianków dożynkowych, kwiatów i owoców. Kontynuacja święta nastąpi o godz. 13.30 przy ul. Sadowej 2 w Szumsku, gdzie odbędzie się prezentacja wiejskich zagród dożynkowych oraz świąteczny koncert.

Materiał promocyjny organizatorów

15 sierpnia Ogród Botaniczny UW w Kojranach wraz z Litewskim Stowarzyszeniem Fitoterapii drugi rok z rzędu zaprasza do świętowania Zielnej i wyruszenia w podróż, aby wspólnie odkrywać zioła! Święto potrwa w godzinach od 12.00 do 17.00, a program będzie wypełniony szeroką gamą wydarzeń.

Ogród Botaniczny UW przygotowuje niespodziankę - wystawę 100 różnych odmian mięty i wybory najbardziej aromatycznego gatunku. Świąteczny nastrój stworzą piosenki w wykonaniu zespołów Jausmė i Baltas Kiras, tętniący życiem jarmark, kreatywne warsztaty i treściwe wycieczki.

Święciańska Fabryka Ziół, która w tym roku obchodzi 140. rocznicę powstania, zaprosi odwiedzających na degustację aromatycznych herbat. Z tej okazji zostanie otwarta wystawa, na której odwiedzający usłyszą ciekawe fakty z historii fabryki i zobaczą unikalne archiwum zdjęć. Będzie to świetna okazja, aby posłuchać opowieści z przeszłości i doświadczyć, jak tradycje i wartości są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Uczestnicy będą mogli zaparzyć herbatę ziołową i usłyszeć ciekawe rzeczy o ziołach od etnolog Gražiny Kadžytė.

Odwiedzający wezmą udział w warsztatach rzemieślniczych, podczas których nie tylko nauczą się praktycznych umiejętności, ale także pogłębią swoją wiedzę na temat właściwości i mocy ziół, które były szczególnie cenione przez poprzednie pokolenia.

Materiał promocyjny organizatorów

Mija 90 lat od historycznego lotu „Lituanica”. Na tarasie dachu Muzeum Energetyki i Techniki w Wilnie można zobaczyć interaktywną replikę samolotu Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa.

Odwiedzający muzeum będą mogli sami go uruchomić i przez chwilę poczuć, jak czuli się odważni piloci, gdy wyruszali w swój historyczny lot przez Atlantyk w małym samolocie Bellanca CH-300 Pacemaker. Autorami „Skrzydła Lituanica” są architekt Vladas Ozarinskas, fotograf Saulius Paukštis i historyk sztuki Saulius Pilinkus.

Replika samolotu Lituanica / Fot. I. Gelūnas / BNS

W Pałacu Wielkich Książąt Litewskich otwarto wystawę „Ślady czasu: mury i kolory” fotografa Raimondasa Paknysa. Zwiedzający zobaczą zdjęcia, które robił od ponad dziesięciu lat. W latach 2006-2021 autor co roku odbywał kilka wypraw na Ukrainę, Białoruś i Litwę. Przed zakrojoną na szeroką skalę inwazją Rosji na Ukrainę jego fotografie mogły zachęcić widzów do zobaczenia zabytków lub pozostałości zabytków, które ich szczególnie interesują, w rzeczywistości. Dziś nie jest to już możliwe - są one trudno dostępne, a niektóre zostały nawet zniszczone.

Tematem fotografii Raimondasa Paknysa są pozostałości chrześcijańskich świątyń, głównie katolickich kościołów i kaplic, a dokładniej ślady polichromii na ścianach tych budowli. Budynki uchwycone z dużą precyzją przez kamerę analogową są rozproszone na rozległym terytorium, które kiedyś należało do jednego państwa - Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dziś ziemie te są podzielone między Ukrainę, Białoruś, Polskę i Litwę, ale dziedzictwo będące w nich przypomina wspólne korzenie kulturowe i więzi historyczne.