Organizacje młodzieżowe o zmianach dotyczących poboru wojskowego: brakuje jasności

- Uważamy, że podczas studiów ważna jest ciągłość. Przerwa na cały semestr czy prawie rok może być szkodliwa, bo nie każdy student może sobie pozwolić na to, by spędzać weekendy na służbie w wojsku – mówi prezes LSS.

- Z jednej strony to dobrze, że są tworzone wygodniejsze warunki do pełnienia służby wojskowej. Z drugiej strony niepokojący jest fakt, że studenci będą mogli w każdej chwili zostać wydaleni ze studiów na dziewięć lub sześć miesięcy służby wojskowej – twierdzi Vaitiekus.

Litewscy uczniowie, studenci i organizacje młodzieżowe częściowo popierają projekt reformy poboru do wojska, który został przedstawiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Rada Litewskich Organizacji Młodzieżowych (LiJOT) zgadza się, że pomysł na zmiany jest dobry, ale Związek Studentów Litwy (LSS) ocenia go niejednoznacznie.

