Kasčiūnas: zamknięcie granicy z Białorusią to tylko kwestia czasu

- Różnimy się nieco od Polaków. Polacy bardziej publicznie demonstrują swoją siłę na granicy. My robimy to mniej otwarcie, ale mamy plan i jesteśmy w pełnej gotowości. Na pewnym etapie nasza armia będzie zaangażowana - powiedział Kasčiūnas.

- Zamknięcie niektórych punktów kontrolnych to tylko kwestia czasu. Na pewno do tego dojdzie, nie będę precyzować, które przejścia, natomiast, jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, podejmiemy decyzję na temat całkowitego zamknięcia naszej granicy – powiedział przewodniczący SDKG.

