Napięcie na linii Kijów-Warszawa. Początek kampanii politycznej w Polsce?

Relacje Polski i Ukrainy zaczynają bardzo wyraźnie spowalniać. Kijów ma za złe Warszawie blokadę zboża, na co polska stolica nawołuje swojego sąsiada do okazania wdzięczności za oferowaną od początku wojny wszechstronną pomoc.

15 września skończy się unijny zakaz importu czterech produktów rolnych, m.in. zboża z Ukrainy. Polska i inne kraje przygraniczne, jak Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry domagają się przedłużenia tego zakazu. Rząd w Polsce podkreśla, że w przypadku, gdyby zakaz nie został przedłużony, sama zamknie granice.

W tym kontekście na antenie TVP w poniedziałek wypowiedział się prezydencki minister Marcin Przydacz. - Jesteśmy w okresie żniw. Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie powiedział. - Jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic – dodał.

Wypowiedź Przydacza wywołała oburzenie w Kijowie. Na dywanik do ukraińskiego MSZ został wezwany ambasador RP Bartosz Cichocki. Wczoraj wieczorem premier RP Mateusz Morawiecki na Twitterze nie wprost powtórzył słowa Przydacza.

- Wezwanie polskiego ambasadora - reprezentanta kraju, który jako jedyny pozostał w Kijowie w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, do ukraińskiego MSZ, nigdy nie powinno mieć miejsca. W polityce międzynarodowej, w obliczu toczącej się wojny, biorąc pod uwagę ogrom wsparcia, jakiego Polska udzieliła Ukrainie, takie błędy nie powinny się zdarzać. Zawsze będziemy bronić dobrego imienia Polski, jej bezpieczeństwa, a interes żadnego innego państwa nigdy nie będzie stał ponad interesem Rzeczypospolitej – napisał Morawiecki.

Strona ukraińska nie pozostała bierna. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Andrij Sybiga stwierdził w mediach społecznościowych, że „nie ma nic gorszego, niż gdy twój wybawca żąda od ciebie opłaty za ratunek, nawet gdy krwawisz”. Wskazał, że oświadczenia polskich polityków nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dodał, że „polska broń w rękach ukraińskiego wojska skutecznie powstrzymuje rosyjskiego agresora. A wspieranie nas to nie filantropia, ale inwestycja we własne bezpieczeństwo Polski”.

Komunikat wydał również prezydent Zełenski, który podkreślił, że Kijów niezwykle docenia „historyczne wsparcie Polski”. - Nie pozwolimy żadnym politycznym momentom zepsuć stosunków między ukraińskim i polskim narodem – podkreślił.

