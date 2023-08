W lipcu w Wilnie sprzedano 172 mieszkania

Na początku sierpnia największa podaż występowała w segmencie średnim - ceny 1397 mieszkań zaczynały się od 3 000 euro za metr kwadratowy do 3700 euro za metr kwadratowy. Najmniej proponowano prestiżowych mieszkań (1073). Ich cena przekracza 3700 euro za metr kwadratowy. Nabywcy przestrzeni ekonomicznych mogą wybierać spośród 1261 mieszkań, a ich ceny na rynku sięgają do 3000 euro za metr kwadratowy.

