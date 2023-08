Znane są wyniki rekrutacji na litewskie uczelnie wyższe

W tym roku planowane jest przyjęcie 12,7 tys. studentów pierwszego roku na finansowane przez państwo miejsca w uczelniach wyższych, czyli tyle samo co w poprzednich latach. Spośród nich 8,6 tys. ma zostać przyjętych na uniwersytety, a 4,1 tys. do kolegiów.

Przyszli studenci będą mogli zawierać umowy o naukę drogą elektroniczną od środy od godziny 15.00 lub po przybyciu na uczelnię od czwartku od godziny 8.00 do piątku do godziny 16.00.

