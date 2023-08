Anušauskas: przebywający na Białorusi wagnerowcy stwarzają pewne ryzyko

W weekend polski premier powiedział, że ponad 100 najemników zbliżyło się do korytarza suwalskiego. Mateusz Morawiecki powiedział również, że „sytuacja staje się jeszcze bardziej niebezpieczna” i że jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na terytorium Polski.

- (…) Musimy odpowiednio reagować na zagrożenia i informacje o nich. W tym przypadku polscy politycy reagują, komunikują, ale muszę przyznać i prowadziłem rozmowy z naszym wojskiem, że nie będziemy informować o naszych środkach. Jeśli coś robimy, a robimy, to po prostu nie będziemy przekazywać drugiej stronie informacji o tym, co zrobiliśmy - powiedział Anušauskas.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme