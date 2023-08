Łukaszenka o bojownikach Wagnera: nie ruszą w stronę przesmyku suwalskiego, bo nie mają żadnych planów

Autorytarny lider Białorusi Aleksander Łukaszenka oświadczył, że bojownicy Grupy Wagnera, którzy zostali rozmieszczeni na Białorusi nie ruszą w stronę przesmyku suwalskiego i „nie mają żadnych planów“. Łukaszenkę cytuje białoruska państwowa agencja BiełTA.

W ubiegłym tygodniu premier Polski Mateusz Morawiecki oświadczył, że przeszło 100 bojowników Grupy Wagnera ruszyła w stronę przesmyka suwalskiego.

- Niedawno Polska wściekła się z powodu pewnej grupy bojowników, niedużej, do 100 osób, którzy jakoby gdzieś tam ruszają. Nikt z Wagnera nigdzie się nie rusza. Gdyby nawet to zrobili, to wyłącznie po to, by przekazać doświadczenie wojskowe w Brześciu i Grodnie. Przesmyk suwalski nie leży na Białorusi. Nie wykorzystujemy go, nie jest nam w ogóle potrzebny. Uspokójmy się - stwierdził Łukaszenka.

Autorytarny lider powtórzył, że Grupa Wagner ma wyłącznie odbywać ćwiczenia z wojskiem Białorusi.

- Nie chcę bitew. Nie chcę, by ginęli nasi chłopcy. Dlatego musimy z nimi ćwiczyć. Niech się podzielą swoim doświadczeniem. Doradzą, coś powiedzą. Są naprawdę zadowoleni z naszych żołnierzy. Mówią, że są to osoby bardzo dobrze przygotowane i co najważniejsze, chcą się uczyć. Dlatego przebywając w pobliżu Osipowicz w centrum Białorusi, ci ludzie (najemnicy Wagnera) nie mają żadnych zamiarów. Są przyzwyczajeni do słuchania rozkazów – wyjaśnił Łukaszenka.

Obóz dla bojowników Grupy Wagnera / Fot. AP

Powiedział też, że chciałby, aby najemnicy pozostali na terenie kraju.

Ministerstwo Obrony Białorusi 30 lipca poinformowało, że Wagner prowadził szkolenia dla kilku białoruskich brygad zmechanizowanych.

We wtorek analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów Wojskowych (ISW) wskazali, że grupa Wagnera może zostać głównym partnerem szkoleniowym białoruskiej armii.