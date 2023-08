„Zieloni“ proponują kandydaturę Verygi w wyborach prezydenckich

Teraz jest on wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Europejskich, pracuje także w Komisji do Spraw Zdrowia.

- Chcemy widzieć rozwijającą się, silną ekonomicznie Litwę, chroniącą swoją historię, język, dziedzictwo kulturowe i tradycje. Uważamy, że Aurelijus Veryga jest najlepszym kandydatem, ponieważ posiada kręgosłup polityczny, jasną wizję Litwy zawierającą pielęgnację tradycyjnej rodziny, tworzenia sprzyjającej rodzinom infrastruktury w regionach. O to bezwzględna większość mieszkańców Litwy zabiega do dziś – podkreśla lider partii.

Przewodniczący „chłopów“ Ramūnas Karbauskis zapewnia, że partia dąży do tego, by prezydent Litwy „zapewnił rozwój otwartej i wolnej Litwy“.

