W rejonie wileńskim – dodatkowa grupa przedszkolna w języku litewskim. Powstaje również dwujęzyczne przedszkole

– Decyzje te stworzą jeszcze lepsze warunki do świadczenia usług edukacyjnych w naszym rejonie. Dzieci będą miały większy dostęp do edukacji przedszkolnej, w tym przypadku w litewskim języku nauczania, zaspokoimy też potrzebę lokalnej społeczności do prowadzenia dzieci do placówek edukacyjnych bliżej ich domu, w naszym rejonie, a nie w Wilnie – powiedział mer rejonu, socjaldemokrata Robert Duchniewicz.

